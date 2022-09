Seguidores lamentan muerte de rapero PnB Rock tras tiroteo en el sur de Los Ángeles

Seguidores han estado dejando flores y otros artículos fuera de Roscoe's House of Chicken and Waffles en memoria del rapero de Filadelfia PnB Rock tras un tiroteo mortal ocurrido el lunes durante un robo en el restaurante del sur de Los Ángeles.

La policía de Los Ángeles confirmó los detalles del tiroteo, que ocurrió alrededor de la 1:15 p.m., durante una ajetreada hora de almuerzo, pero no han identificado públicamente a la víctima como PnB Rock, cuyo verdadero nombre es Rakim Allen. La oficina del forense no ha revelado detalles sobre la investigación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En una publicación de Instagram, su sello discográfico compartió una foto y un mensaje en homenaje al artista de rap.

“PnB Rock fue más que un artista. Para muchos, Rakim Allen fue un gran amigo. También fue un padre maravilloso para dos hermosas niñas.

“Esta noticia pesa en nuestros corazones y todos estamos dolidos por esta pérdida sin sentido. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento difícil”.

La declaración fue confirmada por un representante del rapero, informó Associated Press.

“No rapeó sobre las cosas equivocadas, rapeó sobre las cosas correctas”, dijo el fanático Sheldon Thompson, quien visitó el memorial afuera de Roscoe's. “Tenía un futuro brillante por delante. Escuchar que no sobrevivió es desgarrador”.

Flores, velas y mensajes en honor al rapero fueron dejados afuera del conocido restaurante, especializado en comida del sur de Estados Unidos, que cuenta con varios locales del área de Los Ángeles, incluido el del Bulevar Manchester.

TMZ informó por primera vez el tiroteo el lunes por la tarde.

El rapero Nipsey Hussle fue asesinado a tiros frente a su tienda de manera calculada y premeditada, dijo un fiscal al jurado en el inicio del juicio.

El oficial Jeff Lee, un portavoz de LAPD, dijo que el autor del tiroteo mostró a las personas dentro del restaurante un arma y exigió artículos de la víctima. Los dos hablaron antes de que la conversación terminara con disparos, dijo la policía.

La víctima fue alcanzada varias veces y murió en un hospital.

El atacante tomó algunos artículos de la víctima y se fue en un automóvil que había estado esperando en el estacionamiento, dijo Lee. Nadie más resultó herido en el tiroteo.

Roscoe's Chicken and Waffles ofreció las condolencias de la compañía a la familia Allen.

“Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Rakim Hasheem Allen, (también conocido como PnB Rock), un artista increíble en Los Ángeles y en todas partes”, publicó el restaurante en Facebook. “Su fallecimiento representa una enorme pérdida para todos y cada uno de nosotros. Nuestras más sinceras condolencias, pensamientos y oraciones a la familia Allen en este momento difícil.

No hay arrestos hasta el momento. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“La seguridad de nuestros empleados e invitados es nuestra máxima prioridad. Tenemos y seguiremos manteniendo nuestro lugar de trabajo lo más seguro posible”.

PnB Rock es mejor conocido por su éxito de 2016 “Selfish”. Lanzó su última canción, “Luv Me Again”, el 2 de septiembre.

En un tuit, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo que estaba de duelo por la muerte de la estrella en ascenso.

“Triste por el fallecimiento del rapero PnB Rock, quien murió hoy temprano debido a un acto sin sentido de violencia armada”, tuiteó Murphy. "PnB Rock fue una estrella en la industria. Enviamos nuestras condolencias a sus amigos y familiares durante este tiempo".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.