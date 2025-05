Rey Grupero recibe la visita sorpresa de su hijo en su cumpleaños

La celebración de su cumpleaños número 41 comenzó con alegría en el Cuarto Agua. Manelyk preparó un pastel casero, los habitantes lo sorprendieron con “Las Mañanitas” y el ambiente fue festivo desde temprano.

La Jefa, fiel a su estilo impredecible, organizó una sorpresa inolvidable: cuando Rey Grupero atendía una supuesta llamada especial, la puerta principal de la casa se abrió... y apareció Enzo, su hijo, con un sombrero de regalo y un postre preparado por su madre.

Los demás habitantes, conmovidos por la escena, saludaron a Enzo con sonrisas y abrazos.

El reencuentro fue aún más significativo si se recuerda que semanas antes, Rey Grupero había renunciado a ver a su hijo como parte de una dinámica del reality. La producción le ofreció un breve encuentro con Enzo, pero a cambio debía nominar con dos puntos a uno de sus compañeros del cuarto agua, poniéndolo en riesgo de eliminación. Fiel a sus principios, Rey decidió no aceptar el privilegio para no traicionar a su equipo.

“Le pido una disculpa a mi hijo”, dijo Rey entre lágrimas durante aquella gala, ganándose el respeto del público y de sus compañeros por su acto de lealtad.

La reacción de Enzo no tardó en llegar. A través de redes sociales, el joven compartió un emotivo mensaje de apoyo.

“Estoy feliz y muy orgulloso de mi papá. ¡Tomaste la decisión correcta! Digan lo que digan de él, hoy todo el mundo pudo ver la gran persona que es y cómo es leal a los que quiere. ¡Te amo, papá! Me muero de ganas de verte y pienso en ti todo el tiempo. Tenemos muchos sueños que cumplir y Dios te guiará a la final”, expresó Enzo.

Enzo también destacó que la lealtad mostrada por su padre en el reality se extiende también a su vida familiar.

“Fue leal a su grupo y no los traicionó. Y no solo fue leal a su equipo, sino también a nosotros, porque gracias a eso podremos cumplir nuestros sueños aquí afuera de la casa”, dijo Enzo.

El momento del reencuentro fue un momento emocional para ambos. Durante su visita, padre e hijo compartieron el confesionario, donde Rey le abrió su corazón.

“Yo no pensaba tener un hijo, no estaba en mis planes y cuando tú llegaste a mi vida me llenaste todo el corazón de alegría. Te amo. Tú eres de mi sangre porque yo te recibo con mi amor”, compartió Rey.

“Te vamos a llevar a la final, te estamos apoyando. No tengas miedo. Te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo”, le dijo Enzo.

Como cierre perfecto para el día, La Jefa los invitó al almacén, donde los esperaba otro pastel de cumpleaños.

Padre e hijo disfrutaron, rodeados de aplausos y cantos de todos los habitantes, sellando un momento que quedará para siempre en la memoria de quienes lo vivieron y lo vieron desde casa.

Cómo ver La Casa de los Famosos: All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual está disponible en televisión a las 7pm, además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos fueron colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.Los televidentes también pueden visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.