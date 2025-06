La razón por la cual Manelyk no fue a la fiesta del viernes

Durante la esperada gala del viernes en La Casa de los Famosos All-Stars, los finalistas fueron sorprendidos con la entrada de varios exhabitantes que regresaron para celebrar junto a ellos en una emotiva fiesta. Figuras como Laura Bozzo, Alfredo Adame, Aleska Génesis, Alejandra, Erubey y otros, se unieron al festejo para cerrar con broche de oro la temporada. Sin embargo, una ausencia llamó particularmente la atención del público: ¿Dónde estaba Manelyk?

Muchos fans, y especialmente los seguidores de “Caramelyk”, notaron su falta inmediata, preguntándose por qué no había asistido para ver al dominicano, con quien compartió una de las conexiones más intensas y controversiales de esta edición.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Manelyk explicó lo sucedido y dejó claro que su ausencia no fue voluntaria. Visiblemente afectada, contó que ese mismo día tenía un casting de actuación muy importante. Según su versión, la producción le informó que debía estar presente a las 7:30 p.m.

Cuando ya iba de camino, la producción le aclaró que en realidad debía estar allí a las 6:30 p.m., que ya era tarde y que no fuera.

Manelyk confesó sentirse devastada por no haber podido reencontrarse con Caramelo y los demás finalistas, especialmente por cómo podrían haber interpretado su ausencia. “Yo no me imagino qué pensarán ellos… Siento feo que por esos tres días tengan ese sentimiento”, dijo, visiblemente emocionada.

También compartió que la situación la dejó con un sentimiento de culpa y mucha inseguridad.

Pero Manelyk decidió demostrar su apoyo y cariño hacia Caramelo de otra forma. Le compró un elegante collar de Swarovski para que lo luzca durante la gala final, junto con vestimenta de Louis Vuitton, cuidadosamente seleccionadas para él.

Como toque personal, roció cada obsequio con su perfume.

Este gesto ha sido celebrado por los fans en redes sociales, quienes destacan la conexión sincera entre ambos y el esfuerzo de Manelyk por apoyar a Caramelo hasta el final, aún a la distancia.