La ruptura definitiva: Niurka queda sola tras la eliminación de Manelyk

Tras la explosiva eliminación de Manelyk, la alianza que alguna vez pareció inquebrantable entre Caramelo, Rey Grupero y Niurka comenzó a romperse por completo.

Todo comenzó cuando Niurka le dio tres puntos a Manelyk durante las nominaciones. Más tarde, cuando Rosa regresó a la casa mientras Paulo y Luca celebraban, Niurka fue captada sonriendo —un gesto que encendió las alarmas en sus entonces aliados.

Ese momento bastó para que tanto Rey Grupero como Caramelo sintieran que Niurka y sus seguidores habían optado por apoyar a Rosa en lugar de Manelyk, especialmente debido a las constantes peleas entre ambas.

“Todo esto fue tu culpa y tú lo sabes”, le dijo Caramelo a Niurka tras la eliminación de Manelyk.

“Esto no fue culpa mía, eso es decisión del público al final del camino”, respondió Niurka, defendiendo su jugada. Afirmó que no fue la única en nominar a Manelyk y que el resultado no dependía únicamente de ella.

En otra conversación, Niurka ofreció disculpas a Caramelo por su actitud. “Para mí, tú y Rey son la prioridad todavía, aunque ya no me quieran”, expresó. “Me da mucha tristeza que algo que nos costó tanta lágrima y tanto esfuerzo y tanto berrinche y tantas peleas, se haya roto así”.

Pero Caramelo fue contundente: “Tú fuiste que lo rompiste”, le dijo, asegurando que no la perdonaba.

Durante la noche de cine más reciente, Niurka presenció las conversaciones privadas entre Rey Grupero y Caramelo, donde ambos especulaban que ella se opuso a Manelyk por celos, insinuando que no quería que otra mujer se fortaleciera dentro de su alianza.

Estas declaraciones fueron el punto de quiebre. Niurka perdió la paciencia y decidió jugar por su cuenta.

En la última ronda de nominaciones, dejó clara su nueva postura al darle tres puntos a Rey Grupero. Aunque Caramelo era inmune por ser el líder de la semana, Niurka admitió que de haber podido, él también habría recibido sus tres puntos.

Los nominados finales de la semana son:

Niurka

Rey Grupero

Alfredo Adame

Paulo

Rosa

Luca

