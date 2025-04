Manelyk abre su corazón en una entrevista íntima consigo misma

Durante la noche del viernes, Manelyk González tuvo un momento profundamente personal al abrirse como nunca antes en La Casa de los Famosos All-Stars: Manelyk por Manelyk, una entrevista introspectiva en la que la participante se entrevistó a sí misma para contar su historia desde su propia voz.

Manelyk relató que creció en un hogar donde sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña, y donde su padre ejercía violencia física contra la familia.

“Esos golpes que le daba a mi mamá eran los mismos que me daba a mí", dijo con sinceridad.

Al llegar a la adolescencia, su madre, quien también la golpeaba cuando era niña, la envió a vivir con su padre.

“‘Esa niña es ingobernable’“, recordó Manelyk que pensaba su madre. “Mi papá no sabía cómo ser papá“.

Tras salir de su casa, conoció a un grupo de mujeres que le enseñaron a manipular a los hombres para conseguir lo que quería, una etapa que marcó un giro importante en su vida.

Uno de los momentos más significativos, según contó, fue su entrada a Acapulco Shore, el reality que considera su “salvavidas”.

“Fue uno de los momentos más felices de mi vida”, afirmó. Ahí, dijo, aprendió a trabajar, a ser responsable y a cambiar su mentalidad.

También habló sobre uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado: “Hay una etapa muy difícil en mi vida, que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual. En ese momento yo no entendía lo que estaba pasando y me callé“.

Contó que, al hablarlo por primera vez con alguien, todo cambió. “Se me cayó mi mundo y era algo que yo no había hablado con nadie, me costó cinco años poder hablar esto y no sentirme mal, no sentirme sucia, no sentirme culpable“.

Actualmente, dijo que ha llegado a comprender a su madre y las dificultades que enfrentó como madre soltera. Incluso afirmó que ahora son mejores amigas.

“La familia es lo más importante para mí, es mi mayor tesoro”, expresó.

En la segunda parte de la entrevista, Manelyk reflexionó sobre sus decisiones donde ella considera que ha tomado más malas que buenas, pero que esas experiencias han sido lecciones de vida.

Compartió, además, que su mayor arrepentimiento fue haber interrumpido un embarazo en el inicio de su fama y éxito.

“Porque me iba a arruinar la vida, me iba a arruinar la carrera que estaba empezando“, explicó. “No sé si fue la mejor decisión. Me hubiera gustado pensarlo un poquito más“.

Agregó que apenas está comenzando a considerar el capítulo de formar una familia.

En un momento emotivo, dijo que le pediría perdón a quienes más han querido amarla y a quienes ella ha rechazado. “Las personas que más me quieren, más lastimo“, confesó.

También mencionó a su hermano Javi, reconociendo que no siempre lo valora como merece.

Antes de cerrar, compartió su sueño de convertirse en actriz y recordó que es conocida como la “reina de los realities”, con más de 11 años participando en este tipo de programas.

“Ahora sí me conocen de verdad“, concluyó Manelyk.

