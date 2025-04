Lupillo defiende a Paulo y confronta a Rey Grupero en La Casa de los Famosos All-Stars

Después del posicionamiento donde Rey Grupero se colocó en contra de Paulo, la situación, que comenzó con cierto respeto, terminó escalando en tensión y drama.

“Sin insultos, sin malas palabras, te digo”, comentó Rey Grupero a Paulo durante el posicionamiento. “Si no sales en esta, podrás salir en la otra. Y si llego a salir, le echo mi relego a mis compañeros para que no desempaques nunca. No tengo por qué insultarte”.

Paulo respondió con sarcasmo, insinuando que Rey “lo está haciendo todo muy bien en La Casa”. La tensión aumentó cuando Rey, sin saberlo, tocó un punto sensible al decir: “Porque yo tengo madre que me eduque, tengo una en mi casa y tengo a mami Niurka”.

“¿Estás diciendo eso porque mi madre está muerta?”, le preguntó Paulo con tono serio. Rey respondió que desconocía la situación y aclaró: “Yo no sé de tu madre, pero yo tengo dos madres”.

En ese momento, parecía que la conversación se calmaba, pero la tensión regresó con más fuerza una vez que volvieron a la casa. Rey comentó con Niurka que deseaba disculparse con Paulo al no haber tenido intención de herirlo. Sin embargo, Paulo no quiso dejar pasar el comentario.

“Gracias por lo de mi madre”, le dijo Paulo de manera cortante. “Te quedó muy bien.”

Aunque Niurka y Caramelo intentaron calmar a Rey, el enfrentamiento se intensificó cuando Lupillo Rivera, amigo cercano de Paulo y parte del cuarto fuego, intervino para defenderlo.

“Eso no estuvo bien”, le reclamó Lupillo a Rey Grupero, al mismo tiempo que trataba de contener a Paulo.

Rey, molesto, le contestó: “Tú no quieres meterte en lo que no te importa”.

A lo que Lupillo respondió: “Ya no tienes a dónde correr”.

Niurka, intentando bajar las revoluciones, le advirtió a Rey que ese tipo de confrontación era justo lo que los demás querían ver.

“Estuvo mal”, repitió Lupillo en varias ocasiones, mostrando su firmeza ante la situación.

El conflicto rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde los televidentes se dividieron: algunos apoyaron a Rey Grupero, otros a Paulo y Lupillo, y muchos pidieron que ambos fueran eliminados.

¿Qué opinas tú? ¿Quién crees que actuó con más madurez?

No te pierdas los próximos episodios de La Casa de los Famosos All-Stars.

