Un episodio cargado de emociones, despedidas y confesiones en LCDLF

En el día 86 de La Casa de los Famosos All-Stars, los habitantes y la audiencia fueron sorprendidos con una de las salidas más emotivas y dolorosas de la temporada.

Lupillo se despide de forma inesperada

Lupillo Rivera, uno de los participantes más fuertes del juego, decidió abandonar la competencia debido a una situación médica que requiere atención inmediata.

Desde el inicio del episodio, los conductores Javier Poza y Jimena Gállego anunciaron que un All-Star dejaría el reality por motivos personales, generando una tensión palpable entre los habitantes. Al conectarse en vivo con ellos, todos miraban a su alrededor sin saber quién sería el siguiente en irse.

Fue entonces cuando Lupillo, visiblemente afectado, rompió en llanto y compartió la noticia con sus compañeros:

“Habitantes, producción, Jefa… por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien aquí con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes”.

El cantante, considerado líder indiscutible del cuarto fuego y pieza clave de la alianza de los Palulus, agradeció la experiencia vivida y ofreció disculpas sinceras por cualquier conflicto generado.

“Les deseo lo mejor. Si algún día los ofendí, una disculpa. Si algún día me pasé, una disculpa. Pero de todo corazón, les digo que gane el mejor”, añadió con la voz entrecortada.

Tras la noticia, Lupillo tuvo un momento privado con su cuarto para despedirse. Los abrazos, lágrimas y palabras de cariño marcaron su salida por la puerta grande.

Luca por Luca

Uno de los momentos más introspectivos del episodio vino de la mano de Luca, quien protagonizó una entrevista a solas, donde se abrió emocionalmente sobre su vida, pasado y personalidad.

Luca habló sobre su conexión con su familia, especialmente su hermano, y recordó las veces que fue víctima de bullying en su infancia.

“A veces me escondo detrás de mi sonrisa”, confesó, mostrando un lado vulnerable que pocas veces se ve en el juego.

También se describió como un “romántico incurable” y no dudó en tocar el tema de sus sentimientos por Aleska, revelando que hay más de lo que aparenta.

Función de cine

La tradicional función de cine fue todo menos relajante. Las imágenes presentadas no solo alimentaron la tensión entre los cuartos fuego y agua, sino que dejaron entrever que las próximas nominaciones podrían ser explosivas.

¿Qué pasará ahora sin Lupillo en el juego? ¿Quién tomará el liderazgo en el cuarto fuego?

No te pierdas las nominaciones y todo lo que viene esta semana en La Casa de los Famosos All-Stars.

Cómo ver La Casa de los Famosos: All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual está disponible en televisión a las 7pm, además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos fueron colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.Los televidentes también pueden visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.