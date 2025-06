Drama, talento y tensiones: Así arrancó el segundo episodio de Miss Universe Latina El Reality

Miss Universe Latina El Reality regresó este miércoles con un episodio cargado de emociones, tensiones y mucho drama, tanto entre las competidoras como con el jurado.

Desde el inicio, el reconocido diseñador de moda y juez del programa, David Salomón, tomó la oportunidad para aclarar una confusión que circulaba en redes sociales tras la primera eliminación.

“Escuché esta mañana algunas cosas que no me gustaron en algunos programas y en redes sociales, y no quiero que se malinterprete la labor que hacemos aquí en la mesa del jurado. La chica que salió ayer, escuché que hubo comentarios refiriéndose a que lo habíamos basado en su prueba de talento para calificarla, y no es así de ningún modo. Nosotros estamos calificando hace dos semanas todo lo que están haciendo cada una de ustedes”, aseguró.

Salomón explicó que las calificaciones también se basan en otros factores clave como la actitud en clase, habilidades de pasarela, trabajo en equipo y comportamiento diario.

El programa mostró parte de las clases de preparación de las concursantes, revelando roces entre algunas de ellas durante las sesiones de baile.

“Llego acá y veo un desastre, todas perdidas en la coreografía”, dijo el director académico Luis Arguinzones

Las chicas están siendo entrenadas en baile, maquillaje, oratoria, pasarela y fortaleza emocional.

“Todo lo que yo he hablado es lo que ustedes están discutiendo porque no escuchan. Tienen que escucharme”, les dijo la coreógrafa Cindy Sosa.

La actual Miss Universe, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, sorprendió con una visita especial para motivar a las concursantes durante su práctica de pasarela, ofreciendo consejos y palabras de aliento.

Luego se llevó a cabo la segunda ronda de presentaciones de talento, donde diez concursantes mostraron lo mejor de sí:

Laura Pérez (Cuba): impactó con una danza interpretativa llena de emoción.

(México): presentó un monólogo sobre la maternidad latina que se transformó en baile.

(Honduras): brilló con un baile tradicional de su país.

(República Dominicana): presentó un monólogo cómico que no convenció a los jueces.

(México): sorprendió con una rutina en patines que incluyó una soga al estilo vaquera.

(Venezuela): se destacó por su carisma y comedia.

(República Dominicana): deslumbró con su interpretación vocal.

(México): hizo reír a todos con su monólogo cómico.

(Colombia): demostró su talento como presentadora.

(Puerto Rico): cerró la noche con un homenaje vibrante a Celia Cruz.

La eliminada de la noche fue Daniela Castaño, cuya salida dejó algunas emociones encontradas entre las concursantes y el público.

La competencia apenas comienza, y las tensiones prometen seguir creciendo. No te pierdas los próximos episodios para ver quién logra brillar y quién tendrá que despedirse.