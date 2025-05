Dania Méndez se sincera sobre su infancia, traumas y nuevos sueños

Durante la gala del lunes, Dania Méndez, la primera finalista confirmada de La Casa de los Famosos All-Stars, protagonizó un emotivo momento al participar en una entrevista especial titulada "Dania por Dania". En este espacio íntimo, la modelo y actriz mexicana se abrió sobre los momentos más difíciles de su vida, la fortaleza de su madre y sus nuevas metas personales.

Originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, Dania creció junto a su madre y su hermano, con la figura paterna ausente. “Mi mamá fue el ejemplo de una mujer guerrera, trabajadora. Esa mujer es la reina de mi vida, la más influyente, a la que le agradezco tanto”, expresó con emoción, reconociendo que su madre le enseñó a enfrentar la vida sin miedo y con determinación.

Uno de los momentos más dolorosos de su juventud fue cuando la familia de su padre les quitó la casa donde vivían. Con apenas lo necesario para contratar abogados, terminaron siendo estafados.

Este golpe marcó un antes y un después en su vida. “A partir de ahí, de que nos quitan la casa, mi familia se separa y se le detona la epilepsia a mi mamá. Todo se derrumbó”, recordó. Desde entonces, Dania asumió la responsabilidad de llevar comida a su hogar y cuidar a su familia, una etapa dura que, asegura, no cambiaría por nada.

También compartió una etapa profundamente personal y delicada: el abuso que sufrió por parte de un tío paterno. Aunque en su momento culpó a su padre por no haber estado presente para protegerla, con los años logró comprender que no todo estaba en sus manos. “Nunca se lo perdoné a mi papá por no haber estado cuidándome. Después de muchos años entendí que no era su culpa”, confesó.

Actualmente, la relación con su padre sigue en proceso de sanación. A pesar del pasado, Dania mostró disposición para construir un nuevo capítulo con él, con madurez y desde el perdón.

Finalmente, compartió que sus aspiraciones actuales incluyen explorar una carrera en la música. Aunque ha estado en el foco del entretenimiento, ahora quiere desarrollar su talento artístico, priorizando su crecimiento profesional por encima de cualquier relación amorosa.

