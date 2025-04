El cuarto agua se quiebra con reconciliaciones, tensiones y un futuro incierto en LCDLF

Después de las intensas peleas de la semana pasada que dejaron al cuarto agua completamente dividido, durante el posicionamiento más reciente comenzaron a verse señales de reconciliación… pero solo para algunos.

Todo se desató tras la noche de cine, cuando Manelyk vio que Caramelo respondió de manera juguetona al coqueteo de Rosa. Desde entonces, el ambiente se volvió hostil, y las tensiones no tardaron en explotar dentro del grupo.

Niurka y Rey Grupero decidieron aprovechar el sinceramiento para intentar reparar el vínculo con Caramelo.

“Te seguimos esperando”, le dijo Niurka con lágrimas en los ojos. “Yo sé que no soy tu mamá, pero hay algo que no me puedes arrebatar: el haberte tratado como un hijo”.

Mientras tanto, Lupillo, Luca y Paulo observaban la escena con burlas y risas.

Caramelo, con un tono calmado pero firme, respondió: “En el cuarto de nosotros, cada quien hemos hecho nuestras cosas y hubiesen otras cosas que me hubiese querido que fueran de otra manera, pero eso lo resolvemos nosotros en otro momento”.

“Tú sabes que nosotros hemos pasado muchas cosas juntos, tú sabes que hay mucho amor”, le dijo a Niurka antes de darle un abrazo.

Luego fue el turno de Rey Grupero, quien también buscó tender puentes. “Sé que a lo mejor tuvimos un roce y como caballero te quiero decir, igual no seamos los mejores amigos, pero hagamos que el cuarto agua llegue completito al final. Te quiero”, le expresó con un abrazo.

Sin embargo, no todos estaban listos para reconciliarse. Manelyk decidió posicionarse en contra de Caramelo sin titubeos.

“Eres un narcisista, mentiroso y manipulador”, le dijo de frente. “Aunque ellos te quieran en el cuarto agua, yo no. Y no voy a dejar de decir lo que pienso y lo que siento nada más por estar bien con el cuarto agua”.

Más tarde, el grupo completo se reunió para discutir las tensiones acumuladas y tratar de calmar las aguas.

“Aquí todo lo que pasó fue que las diferencias se salieron del cuarto”, explicó Niurka.

Pero Manelyk fue clara: no está interesada en discutir ni tener relación alguna con Caramelo.

“Mantengamos la paz”, fue lo único que logró decir Niurka, con la esperanza de evitar más rupturas internas.

¿Será esta grieta dentro del cuarto agua suficiente para poner en riesgo su permanencia en el juego? ¿O lograrán reponerse justo a tiempo antes de la próxima eliminación?

No te pierdas lo que sucederá esta noche de eliminación en La Casa de los Famosos All-Stars.

Cómo ver La Casa de los Famosos: All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual está disponible en televisión a las 7pm, además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos fueron colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

