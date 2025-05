Conoce a los cinco finalistas de La Casa de los Famosos All-Stars

Por primera vez en la historia de la franquicia, cuatro de los cinco finalistas comenzaron en el mismo cuarto. Te contamos quiénes son y por qué cada uno ha llegado hasta la recta final.

La Casa de los Famosos All-Stars está a punto de coronar a su gran ganador, y esta temporada ha roto récords al tener a cuatro finalistas originales del cuarto agua, una hazaña sin precedentes en el reality. Aquí te contamos quiénes son los cinco habitantes que lograron llegar hasta el final y por qué cada uno se ganó su lugar.

Caramelo

Carlos Antonio “Caramelo” Cruz, influencer dominicano y repartidor en Manhattan, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público. Su historia de vida como inmigrante en Estados Unidos resonó con muchos, pero también fue su autenticidad, su humor, y su capacidad de conectar con otros lo que lo mantuvo como protagonista.

Fue el alma de una de las amistades más queridas del reality: su vínculo con Rey Grupero. También vivió una montaña rusa emocional por su relación con Manelyk, una de las más polémicas de la temporada. Su enemistad con los Palulus (Paulo, Luca y Lupillo) y el colapso de su amistad con Niurka lo pusieron varias veces en el centro de la tormenta. A pesar de ello, Caramelo se mantuvo fiel a sí mismo, ganándose el cariño de la audiencia.

Rey Grupero

Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como Rey Grupero, es un creador de contenido mexicano que conquistó al público con su humor, su creatividad y su gran corazón. Su papel como uno de los pilares del cuarto agua lo llevó a tener momentos intensos, especialmente contra los Palulus, pero también protagonizó algunos de los gestos más nobles de la temporada.

Uno de sus momentos más controversiales fue cuando decidió no ver a su hijo en la caja de las tentaciones para no tener que nominar a un compañero. La decisión fue criticada por algunos, pero su hijo Enzo lo respaldó públicamente. Rey también emocionó a muchos al abrirse sobre sus batallas personales con el alcohol y las drogas. Su transformación, su comedia como la “Yoyis”, y sus conmovedores reencuentros con Enzo y su pareja Nanda hicieron de él una figura entrañable en esta edición.

Paulo

Paulo César Quevedo, actor y cantante mexicano, fue parte clave del trío de los Palulus, junto a Lupillo Rivera y Luca Onestini. Aunque comenzó con relaciones neutrales con el cuarto agua, su vínculo con Lupillo lo colocó del otro lado del juego, entrando en conflicto con Caramelo y Rey.

A pesar de las rivalidades, Paulo se mostró como uno de los jugadores más centrados. Se encargó de mantener la estabilidad del grupo tras la salida de Lupillo, y mostró una actitud más conciliadora en la recta final, incluso disculpándose públicamente con Caramelo y Rey. Su evolución dentro del juego, su lealtad al grupo y su rol casi paternal con los Palulus lo han convertido en un finalista fuerte.

Rosa

La colombiana Rosa Caiafa fue una de las jugadoras más consistentes en las competencias físicas, lo que le otorgó el liderazgo en varias ocasiones. Aunque comenzó como una figura tranquila y amable, con el paso del tiempo Rosa reveló una fuerza competitiva inesperada.

Como la única sobreviviente del cuarto fuego, Rosa fue adoptada por los Palulus tras la salida de sus compañeros originales. Su cercanía con Paulo provocó rumores de un posible romance, pero nunca se concretó. Lo que sí quedó claro es que Rosa supo adaptarse, mantenerse firme y ganarse su lugar entre los finalistas a base de inteligencia emocional y estrategia.

Luca

Luca Onestini, influencer italiano y el único europeo del reality, fue el alma juguetona y energética de la temporada. Siempre positivo y sociable, Luca se ganó el cariño de muchos por su buena vibra y su cercanía con la mayoría de los habitantes.

Conocido como el “Casanova” de esta edición, Luca vivió una breve relación con Dania Méndez, pero fue su vínculo con Aleska el que más dio de qué hablar. A pesar de que Aleska ya no está en La Casa, su reciente visita generó gran polémica, ya que la mayoría del público expresó que no apoya la relación. Algunos creen que Luca no se toma la relación en serio, mientras que otros piensan que Aleska busca beneficiarse si él gana el premio.

Pese a las críticas, Luca ha sabido mantenerse como una figura estable, entretenida y querida por sus compañeros.

Ahora el destino está en manos del público. Cinco finalistas, cinco historias muy distintas, pero todos con un mismo sueño: salir por la puerta grande como el gran ganador o ganadora de La Casa de los Famosos All-Stars.

¿A quién vas a apoyar hasta el final?