Carlos se sincera tras su salida de La Casa de los Famosos All-Stars

Durante su entrevista con Jimena Gállego, Carlos abrió su corazón y compartió sus emociones luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars.

Cuando Jimena le preguntó cómo se sintió al salir por falta de apoyo del público, Carlos respondió con sinceridad: “Bueno, no creo que sinceramente no me hayan apoyado, sino que los otros habitantes recibieron un poquito más de apoyo.”

También mencionó que haber ganado la prueba de líder en cuatro ocasiones fue una ventaja crucial para su permanencia en la competencia, ya que le permitió obtener inmunidad varias semanas.

Carlos resaltó la importancia del respaldo de Diego, asegurando que fue un apoyo fundamental tanto para él como para Rosa durante su paso por la casa.

Sobre sus conflictos con Laura Bozzo, confesó que nunca sintió confianza de parte de ella. Aunque no está seguro del motivo, cree que Laura no lo veía como un jugador fuerte o valioso dentro del juego.

Jimena también le preguntó si creyó en lo que Alfredo Adame dijo sobre Lupillo, acusándolo de usar a Carlos para proteger a su equipo. Carlos aclaró: “Cuando yo tuve la oportunidad de conocer a Lupillo y de jugar más con él, me di cuenta de que no era así.”

Añadió que Adame quizás proyectaba su propia forma de jugar sobre otros, lo que pudo influir en su percepción.

Carlos también expresó su frustración con los integrantes del cuarto agua, argumentando que no son genuinos. “Con los otros jugadores actúan muy diferente a como son al frente de las cámaras. Es como una actuación que va de 100 a 0.”

“Me llevo una experiencia increíble, me ha enseñado mucho a lidiar con mis propios sentimientos, a aprender que cada persona viene de un mundo diferente”, concluyó Carlos

