Alfredo Adame se sincera sobre su doloroso pasado familiar y desilusiones amorosas en LCDLF All-Stars

Durante el episodio del miércoles en La Casa de los Famosos All-Stars, Alfredo Adame protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada con una entrevista titulada Adame por Adame. Con total vulnerabilidad, el actor mexicano se abrió sobre su historia personal, incluyendo los conflictos familiares que ha vivido, su carrera artística y el dolor emocional que lo ha marcado en los últimos años.

Adame reveló que nació en Jalisco y creció con cinco hermanos, en lo que describió como una “familia funcional disfuncional”.

A pesar de los retos de su infancia, reconoció que su mayor figura de inspiración fue su padre, a quien describió como una persona con una perspectiva única de la vida. “Me enseñó a volverme voraz”, expresó.

El actor habló con orgullo del apoyo que recibió de su padre durante sus primeros pasos en el mundo artístico.

“Yo creo que él era el hombre más feliz del mundo”, compartió con la voz quebrada. “Ese es mi premio mayor”.

Entre lágrimas, reconoció que su padre fue un hombre profundamente orgulloso de él. “Me dio todo lo que soy ahora y yo estoy feliz de ser quien soy”.

Adame también abordó su complicada relación con el público y sus detractores. “Al final no importa porque el éxito es el mejor de los aplausos”, afirmó.

Añadió que, debido a múltiples traiciones, tomó la decisión de aislarse socialmente: “Desgraciadamente me ha tocado gente muy malagradecida. Por eso decidí ya no tener amigos. Tengo gente de compañía”.

Con contundencia, Adame confesó que hoy en día solo confía en sí mismo y en su hija Vanessa. “Solo estoy mejor que mal acompañado”, dijo, dejando claro que prefiere la soledad antes que nuevas decepciones.

En la segunda parte de la entrevista, Adame compartió el dolor que sintió al tener que desapegarse de su última esposa y de sus tres hijos.

“Sentí la puñalada, y lo más triste de todo fue voltear y ver quién me había dado la puñalada”, relató con intensidad. “Por eso me tuve que desapegar de una familia”.

Cuando se le preguntó si existe la posibilidad de reconciliación con sus hijos, su respuesta fue clara: no.

“Se me murió todo. No vuelvo a perder mi tiempo en arreglar algo que no tiene solución y, sobre todo, porque se hizo para hacerme daño”.

Adame también expresó su decepción en el ámbito amoroso, tras haber vivido tres matrimonios. “No me vuelvo a prestar a que me usen”, sentenció, dejando entrever que no busca una nueva relación y que ha cerrado ese capítulo de su vida.

Al final de la conversación, el actor concluyó con una reflexión sobre su legado personal.

Más allá de las polémicas y de los titulares, Alfredo Adame espera ser recordado por su autenticidad y su fortaleza.

“Me gustaría que me recuerden como un hombre íntegro”, finalizó.

Cómo ver La Casa de los Famosos: All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual está disponible en televisión a las 7pm, además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos fueron colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.Los televidentes también pueden visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.