Aleska por Aleska: una historia de supervivencia y renacimiento frente a las cámaras

En una noche marcada por emociones intensas y confesiones nunca antes escuchadas, Aleska Génesis volvió a La Casa de los Famosos All-Stars, no como concursante, sino como protagonista de su propia historia.

La modelo venezolana, quien fue arrestada poco después de su eliminación del reality y pasó un mes detenida en una prisión mexicana, ofreció una entrevista íntima en la que se entrevistó a sí misma —una conversación catártica que no dejó a nadie indiferente.

La conversación comenzó con sus raíces: nació en Maracaibo, Venezuela, pero creció en Barquisimeto, junto a sus padres y dos hermanas, en una familia humilde. Desde pequeña, Aleska asumió responsabilidades de adulta.

“Le pediría perdón porque le exigí mucho a muy temprana edad. Tuvo que dejar muchos sueños y muchas cosas a un lado por buscar una estabilidad pero también le agradecería porque esa niña nunca tuvo miedo y creyó en ella misma”, expresó conmovida, refiriéndose a su versión infantil, Génesis.

La exconcursante dejó claro que no cambiaría nada de su pasado. “Estoy todavía trabajando en seguir perdonando a todas esas personas que se cruzaron en mi vida y que de cierta manera quitaron esa inocencia”, confesó Aleska. “Perdonar a la persona que más me hizo daño y fue porque yo lo permití por mi falta de amor propio; por mi falta de identidad”.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando habló de la relación abusiva que vivió durante cinco años. “Dejé de creer en mí misma”, dijo Aleska, recordando el vínculo que una vez pensó era el amor de su vida.

“El maltrato emocional y físico no era lo que me definía”, agregó. “Ya no me duele”.

Con una sinceridad que conmovió a muchos, Aleska también compartió que durante esa relación tuvo pensamientos oscuros y hasta consideró el suicidio.

En la segunda parte de la entrevista, abordó lo que vivió después de su eliminación del reality y su inesperado arresto.

“Estar presa sin saber si vuelves a estar en libertad no se lo deseo a nadie”, dijo, describiendo entre lágrimas el trayecto hacia la prisión de Santa Marta. “Le pedí a Dios que no me dejara sola en ese momento y que pudiera tener la oportunidad de volver a abrazar a mi gente”, recordó.

Finalmente, Aleska fue declarada inocente y obtuvo su libertad absoluta. “No busco venganza, yo busco tener paz”, afirmó, dejando claro que su mirada está puesta hacia el futuro.

También compartió detalles sobre su relación con Luca, otro de los habitantes de La Casa de los Famosos. Lo describió como “un chico que tiene un corazón hermoso” y contó cómo el anillo que él le dio le trajo esperanza tras los duros momentos vividos fuera de La Casa. Con ilusión, expresó su deseo de vivir un amor “bonito”.

Cerró la entrevista con una reflexión poderosa sobre su legado: “Quiero poder inspirar a muchas personas y ser recordada por eso”, dijo. “La fuerza que tienen adentro sobrepasa cualquier cosa que les puede suceder. El mundo no los define”.

