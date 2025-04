Adame y Luca se enfrentan en La Casa de los Famosos y Aleska responde

El domingo, durante los posicionamientos en La Casa de los Famosos All-Stars, se desataron varias peleas entre los habitantes, pero una de las más intensas fue entre Alfredo Adame y Luca.

Todo comenzó cuando Luca decidió posicionarse en contra de Adame, lo que no solo significaba que deseaba verlo eliminado, sino que también le daba la oportunidad de enfrentarlo cara a cara.

"Te vendes, buscas la mejor oferta, ahí te vas. Para mí esto no es este juego", le dijo Luca.

Adame, fiel a su estilo, no se quedó callado y le contestó enumerando sus logros y premios alcanzados a los 32 años, la misma edad que tiene Luca actualmente. "Eso me permite a mí hacer lo que yo piense y quiera", le respondió el actor y conductor.

Pero la tensión subió aún más cuando Adame agregó su opinión de Aleska Génesis.

"Ojalá que cuando salgas de acá tengas la suerte de ganarte la lotería o de asaltar un banco. Te voy a tener que prestar mi Lamborghini para que [Aleska] no te llame un 'muerto de hambre'", insinuando que Aleska, pareja de Luca, solo estaría interesada en hombres adinerados.

Ante estas declaraciones, Aleska no guardó silencio. A través de sus redes sociales, respondió con contundencia:

"Luca no necesita un Lamborghini para hacerme feliz. Lo que vale, no se compra. Y a los que piensan que no estoy con alguien por falta de dinero se equivocan. No es cuestión de dinero, es cuestión de respeto, amor y hombría de verdad!!"

Las redes sociales no tardaron en explotar tras el enfrentamiento entre Adame y Luca, y la respuesta de Aleska. Estas fueron algunas de las reacciones de los fanáticos en X (antes Twitter):

@darkromance_08: "Así como Luca está protegiendo y defendiendo aleska desde adentro ella lo hace desde afuera".

@AyBendito0: "Ni ella misma se lo cree y pq dejo a Clovis si era tan bueno, dicho por ella misma el hombre perfecto!! ahhh.. dejame yo lo digo por ti Aleska!! por pelao’ por no tener dinero para tus caprichos. No me vegas con esos cuentos de que buscas un buen hombre porque yo no me lo compro".

@treetoptweet: "Me encanta mi reina, Bella Aleska".

@DamarisGuzman25: "Le duele a Falseska que dijeron la verdad de ella. Lo ha dicho Adame y un montón de gente q la conoce. Usa los hombres para sacarles dinero y después los desecha o les inventa una historia para hacerse la victima Se pego de Clovis porque estaba pegado en ese tiempo".

¿Será Adame el próximo eliminado? ¿Florecerá la relación de Luca y Aleska fuera de la casa?

No te pierdas los próximos episodios de La Casa de los Famosos All-Stars para seguir de cerca todo el drama.

