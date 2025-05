Adame gana dinero, Paulo se abre emocionalmente y los conflictos se intensifican en la gala

La gala del miércoles en La Casa de los Famosos All-Stars trajo consigo una mezcla de juego, confesiones íntimas y drama. Los habitantes participaron en la búsqueda de las “monedas del destino”, una dinámica que les permitió acceder a las Cajas del Destino, donde podían ganar premios de todo tipo.

Las monedas del destino

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El primero en encontrar una moneda fue Alfredo Adame, quien recibió el premio más grande de la noche: $5,000 dólares.

Más tarde, Paulo se llevó la segunda moneda, aunque su recompensa fue bastante menos impresionante: un exprimidor de limones, lo que provocó risas entre los participantes.

Paulo por Paulo

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue protagonizado por el propio Paulo, quien participó en un segmento especial titulado “Paulo por Paulo”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Allí, el actor mexicano se entrevistó a sí mismo, revelando aspectos personales de su vida, desde su infancia en Juárez, donde creció en una familia grande con padres divorciados, hasta su dolorosa experiencia con la pérdida de su madre a causa del COVID-19.

“Fue el momento más difícil de mi vida”, confesó Paulo, quien también habló sobre su hijo y otros seres queridos, mostrando una faceta mucho más humana y vulnerable.

Conflictos entre Adame, Luca y Paulo

No todo fue emotivo. La tensión volvió a escalar entre Alfredo Adame y los integrantes de los “Palulus”. Durante la gala, Javier Poza confrontó a los involucrados sobre un polémico momento en el que Luca y Paulo interrumpieron el podcast de Adame.

Adame alegó que sus comentarios sobre el “bullying” no fueron ataques personales, sino reflexiones generales que Luca y Paulo tomaron como ofensa. Por su parte, ellos insistieron en que solo se defendieron después de sentirse atacados por haber sido llamados “bullies”.

Ante la confusión, los tres pidieron revisar el video del incidente. En las imágenes, se vio que Adame sí mencionó que había dos “bullies” en la casa, lo cual motivó que Luca y Paulo interrumpieran su podcast para reclamarle en tono elevado. Aunque Adame se mantuvo silencioso durante el enfrentamiento, la tensión era evidente.

Al final, quedó claro que ninguno quiso asumir responsabilidad total, ya que cada uno se enfocó en su propia versión de los hechos. Fue Rey Grupero quien aportó una visión distinta al decir que sentía que el grupo ha estado provocando a Adame de forma constante, lo cual considera injusto.

Sorpresa romántica en La Suite

Para cerrar la noche con un giro inesperado, Aleska sorprendió a Luca con una cena romántica en La Suite. Este reencuentro promete dar mucho de qué hablar, y los detalles completos se revelarán en el próximo episodio.

Esto no fue algo que el público recibió de forma positiva utilizando la etiqueta de #FueraAleska. Los televidentes no solo expresaron su inconformidad en redes sociales, sino que también impulsaron una petición exigiendo al programa que no la volviera a incluir. Hasta ahora, la iniciativa ha acumulado más de 1,600 firmas, reflejando el descontento de una parte importante de la audiencia.

Cómo ver La Casa de los Famosos: All-Stars

Telemundo es el hogar de la nueva temporada del reality show, el cual está disponible en televisión a las 7pm, además de streaming y plataformas digitales.

Más de 120 cámaras y micrófonos fueron colocadas para capturar cada movimiento de los famosos las 24 horas del día. Puedes seguir el drama en vivo 24/7 aquí.

Para ver todos los episodios puedes hacerlo por la aplicación de Telemundo disponible en Google Play Store y Apple Store o visitando Telemundo.com. Además, los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de Peacock.

Los televidentes también pueden visitar @TelemundoEntretenimiento, Telemundo.com y la APP de Telemundo, y además unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp y X vía @Telemundo, @LaCasadelosFamososTLMD, y @TelemundoRealities, usando #LaCasaDeLosFamosos y #LCDLF5. La audiencia puede ponerse al día con los programas de Telemundo descargando la aplicación de Telemundo, disponible en Google Play Store y Apple Store.