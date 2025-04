Selena Gomez recibirá el premio “Mujer del Año” en Mujeres Latinas en la Música de Billboard

MIAMI, Florida — Telemundo y Billboard anunciaron que la artista global multiplatino y nominada al Grammy, Selena Gomez, será honrada con el premio “Mujer del Año” en Mujeres Latinas en la Música de Billboard.

El premio “Mujer del Año” se presenta a una artista femenina que ha demostrado un éxito excepcional, liderazgo e influencia cultural en la industria de la música y más allá. Gomez ha logrado una carrera musical extraordinaria, dejando una marca impresionante en las listas de Billboard en varios géneros.

Con 42 entradas en el Billboard Hot 100 de todos los géneros, incluyendo su primer éxito número 1, 'Lose You To Love Me' (2019), expandió su alcance en la música latina a través de su papel destacado en 'Taki Taki' de DJ Snake, que debutó en el número 1 en la lista de Hot Latin Songs en octubre de 2018 donde permaneció por 13 semanas.

Desde entonces, Gomez ha logrado tres éxitos adicionales en el Top 10 en la clasificación multimétrica, el cual integra datos de transmisión, ventas digitales y airplay, incluyendo 'Baila Conmigo', su colaboración con Rauw Alejandro, que alcanzó el número 4 en 2021 y encabezó la lista de Latin Airplay durante una semana.

El éxito de Gomez en la música latina alcanzó otro hito con el lanzamiento de “Revelación”, su primer EP en español, que debutó en el puesto número 1 en la lista de Top Latin Albums, haciendo historia como el primer álbum de una artista femenina en lograrlo desde “El Dorado” de Shakira y le valió una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino. Gomez lanzó recientemente su esperado álbum en colaboración con Benny Blanco “I Said I Love You First”, que ha sido el álbum más exitoso en ventas en su primera semana de estreno de toda su carrera musical. El álbum contiene la exitosa canción “Ojos Tristes” con The Marías, una reimaginación de la clásica balada de Jeanette de 1981 “El Muchacho De Los Ojos Tristes” que entró en el Top 5 de la lista de Hot Latin Songs.

Como cantante que ha encabezado las listas, actriz galardonada, productora exitosa y empresaria con su marca Rare Beauty, ha demostrado ser una fuerza versátil en la industria del entretenimiento. Gomez usa su talento innegable y su voz influyente para abogar por el cambio y el empoderamiento, dejando un impacto duradero tanto en la música como en la sociedad. Su celebración inquebrantable de su herencia latina a través de sus proyectos musicales y de actuación la ha consolidado como un ícono cultural, inspirando a millones y amplificando voces diversas.

Más allá de su carrera, Gomez se ha convertido en una voz líder en la concientización sobre la salud mental. A través de su Rare Impact Fund, está transformando el panorama de la salud mental juvenil al movilizar más de $20 millones de dólares en fondos con socios filantrópicos en 5 continentes.

Además, co-fundó la empresa de salud mental Wondermind con su madre Mandy Teefey, que busca romper el estigma y promover el bienestar. Su activismo por la justicia social y las comunidades subrepresentadas amplifica aún más su impacto más allá de la cultura pop. A través de su arte, abogacía y emprendimientos, Gomez es un modelo a seguir poderoso y auténtico, inspirando a millones en todo el mundo. Este premio celebra no solo el logro artístico, sino también la influencia positiva que una mujer tiene en la comunidad musical global, reconociendo a aquellas que rompen barreras y moldean el futuro de la industria.

Gomez se une al grupo de mujeres previamente anunciadas incluyendo Anitta “Premio Vanguardista”, Belinda “Premio Evolución”, Celia Cruz “Premio Leyenda”, Chiquis “Premio Impacto”, Ha*Ash “Premio Inquebrantable”, Natti Natasha “Premio Artista Imparable”, y Olga Tañón premio “Trayectoria Musical”.

Dónde y cuándo puedes ver el evento Mujeres Latinas en la Música de Billboard

Los televidentes podrán ver el evento en vivo por Telemundo el jueves, 24 de abril a las 9pm/8c.

El programa también será transmitido simultáneamente en la aplicación de Telemundo, Peacock, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

Únete a la celebración y disfruta de contenido exclusivo siguiendo @Telemundo en Instagram y TikTok. Además, sé parte de la conversación usando el hashtag #BBMujeresLatinas y visita Telemundo.com/BillboardMujeresLatinas y el canal de YouTube Telemundo Entretenimiento para disfrutar de lo mejor de la noche y mucho más.