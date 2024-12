“Emilia Pérez” lidera nominaciones de los Golden Globes; Sofía Vergara y más hispanos en la lista

El audaz musical de Jacques Audiard, “Emilia Pérez”, sobre un narco mexicano que se somete a una cirugía de afirmación de género para convertirse en mujer, lideró las nominaciones a la edición 82 de los premios Golden Globes este lunes, con 10, superando a otros contendientes como el éxito musical “Wicked”, el thriller papal “Conclave” y la épica de posguerra “The Brutalist”.

Las nominaciones para los Golden Globes, que serán televisados por CBS y transmitidos en Paramount+ el 5 de enero, fueron anunciadas el lunes por la mañana por Mindy Kaling y Morris Chestnut.

Los atribulados premios, que ya no son presentados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, aún están en modo de recuperación después de años de escándalos y trastornos organizativos.

Los Golden Globes serán presentados por la comediante Nikki Glaser, quien obtuvo su propia nominación por el mejor especial de stand-up. CBS, que comenzó a transmitir los premios el año pasado en un nuevo acuerdo, espera que Glaser lo haga mejor que el presentador del año pasado, Jo Koy, cuya actuación fue ampliamente criticada.

La marca hispana en las nominaciones

Los hispanos se hicieron sentir en las nominaciones de los premios Golden Globes.

La colombiana Sofía Vergara fue nominada a mejor actriz por la serie limitada "Griselda"; la actriz de origen puertorriqueño Liza Colón Zayas optará por el galardón en un papel de reparto por la serie de comedia 'The Bear'.

Con esta candidatura,Vergara suma cuatro nominaciones a estos premios a lo largo de su carrera quien anteriormente había sido considerada por su trabajo en la serie de comedia "Modern Family".

Adicionalmente, Zoe Saldaña compite por el premio de mejor actriz de reparto por su papel como la abogada Rita Mora Castro en "Emilia Pérez", la española Karla Sofía Gascón fue nominada a mejor actriz por su interpretación también en "Emilia Pérez" y Selena Gómez, por la serie "Only murders in the building".

Javier Bardem, por "Monsters", y Diego Luna, por "La Máquina", fueron nominados a mejor actor de reparto en televisión.

Aquí están los detalles de las nominaciones:

¿Quiénes son los nominados de este año?

Los nominados para mejor película dramática son: “The Brutalist”; “A Complete Unknown”; “Conclave”; “Dune: Part Two”; “Nickel Boys”; “September 5".

Los nominados para la mejor película musical o comedia son: “Wicked”; “Anora”; “Emilia Pérez”; “Challengers”; “A Real Pain”; “The Substance”.

Los nominados para el mejor actor en una película musical o comedia son: Jesse Eisenberg, “A Real Pain”; Hugh Grant, “Heretic”; Gabriel LaBelle, “Saturday Night”; Jesse Plemons, “Kinds of Kindness”; Glen Powell, “Hitman”; Sebastian Stan, “A Different Man”.

Los nominados para la mejor película animada son: “Flow”; “Inside Out 2″; “Memoir of a Snail”; “Moana 2″; “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl”; “The Wild Robot”.

Los nominados para logros cinematográficos y de taquilla son: “Alien: Romulus”; “Beetlejuice Beetlejuice”; “Deadpool & Wolverine”; “Gladiator II”; “Inside Out 2”; “Twisters”; “Wicked”; “The Wild Robot”.

Los nominados para la mejor banda sonora original son: “Conclave”; “The Brutalist”; “The Wild Robot”; “Emilia Pérez”; “Challengers”; “Dune: Part Two”.

¿Y las categorías de televisión?

Los nominados para el mejor drama televisivo son: “Shogun”; “The Diplomat”; “Slow Horses”; “Mr. and Mrs. Smith”; “The Day of the Jackal”; “Squid Game”.

Los nominados para series de televisión (comedia o musical) son: “Abbott Elementary”; “The Bear”; “Hacks”; “Nobody Wants This”; “Only Murders in the Building”; “The Gentlemen”.

Los nominados para el mejor actor en una serie dramática son: Donald Glover, “Mr. and Mrs. Smith”; Jake Gyllenhaal, “Presumed Innocent”; Gary Oldman, “Slow Horses”; Eddie Redmayne, “The Day of the Jackal”; Hiroyuki Sanada, “Shogun”; Billy Bob Thornton, “Landman”.

Las nominadas para actriz en una serie de comedia son: Kristen Bell, “Nobody wants This”; Quinta Brunson, “Abbott Elementary”; Ayo Edebiri, “The Bear”; Selena Gomez, “Only Murders in the Building”; Kathryn Hahn, “Agatha All Along”; Jean Smart, “Hacks”.

¿Qué hay de nuevo este año?

El año pasado, los Golden Globes introdujeron dos nuevas categorías que se mantienen en esta ocasión: el premio al logro cinematográfico y de taquilla y la mejor actuación en stand-up en televisión.

Un cambio esta vez viene en los premios al logro de toda una vida. Este año, esos premios serán para Ted Danson (por el Premio Carol Burnett) y Viola Davis (por el Premio Cecil B. DeMille). Estos serán entregados en una cena de gala el 3 de enero, varios días antes de los Globos.

¿Qué pasa con los Golden Globes?

Los premios nunca están completamente libres de drama, pero las cosas se han calmado. Los Golden Globes del año pasado fueron los primeros después de la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y su adquisición por Dick Clark Productions y la firma de capital privado de Todd Boehly, Eldridge Industries. Sin embargo, a principios de este otoño, Ankler informó que exmiembros de la HFPA enviaron una carta al Departamento de Justicia de California cuestionando “la validez de la compra”.

___

Parte de esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.