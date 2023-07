Mariachi femenino de Los Ángeles usa la música para la justicia social

Un mariachi femenino de Los Ángeles ha tocado en bodas, funerales, fiestas y prisiones. Ahora, esperan subir al escenario internacionalmente.

Maricela Martínez fundó el Mariachi Lindas Mexicanas en Boyle Heights en 2007. Aunque Martínez admira a las “maravillosas mujeres” con las que trabaja, dijo que dirigir el grupo ha sido “16 años de arduo trabajo. Realmente es un trabajo duro sin parar.”

La banda tiene 14 integrantes, muchas de los cuales son inmigrantes y todas latinas.

“Quería crear un espacio para sentirme a salvo de la intolerancia, el machismo y el acoso”, dijo Martínez.

El mariachi ha estado dominado principalmente por hombres hasta los últimos años. Históricamente, los grupos tradicionales tenían solo miembros masculinos que usaban un "traje de charro", un atuendo inspirado en los vaqueros de Jalisco en el siglo XX.

La trompeta de mariachi, dijo Martínez, es considerada un “instrumento varonil” porque requiere mucha técnica y control. La gente se sorprende cuando la ven actuar, dijo, a pesar de que ha tocado durante 26 años.

“‘Tocas como un hombre’”, le dice la gente.

Martínez sabe que supuestamente estas palabras son un cumplido, pero ella no las ve así.

“La gente nos arroja piedras de una forma u otra, pero ahora sabemos cómo navegar y seguir adelante”, dijo Martínez.

Justicia social a través de la música

La banda usa su plataforma para resaltar la justicia social, la inmigración y la igualdad de derechos.

“Nos unimos para hacer música para olvidar, para perdonar, para sanar y para seguir adelante. Esa es la belleza de la música de mariachi", dijo Martínez.

La Plaza del Mariachi ha servido de lugar para que los músicos, solistas, tríos que se reúnen para buscar trabajo, con la esperanza de ser contratados.

Martínez dirigió un taller de creación de canciones en un centro correccional para hombres a través de la Alianza para las Artes Tradicionales de California, una organización que trabaja con artistas tradicionales que utilizan las tradiciones culturales para empoderar a las personas, dijo.

“Estaba tan orgullosa. Nunca pensé que mi música me llevaría allí para ayudar a la gente a sanar”.

Festival de la Femme Mariachi en París

Mariachi Lindas Mexicanas fue invitada al Festival de la Femme Mariachi, una celebración de mujeres mariachis en París este octubre.

“Queremos ir a París porque queremos celebrar la vida, celebrar nuestros logros y decirle al mundo que estamos aquí”, dijo Martínez, y agregó que París también “suena muy romántico y sexy”.

Dijo que el festival construye una comunidad al crear un espacio para que los músicos se apoyen y aprendan unos de otros.

“Muchas damas han allanado el camino para que estemos donde estamos ahora, y queremos asegurarnos de seguir allanando el camino para las nuevas generaciones porque la música de mariachi está impactando a las personas en muchos niveles”, dijo, cómo a través de la educación. y moda

Cuando se le preguntó sobre el viaje de la banda, Martínez respondió con una pregunta: "¿Cómo lo voy a hacer?"

Martínez tiene que recaudar suficiente dinero para pagar habitaciones de hotel, comida, gastos de viaje y una niñera para cuidar a sus tres hijos.

Martínez espera que el festival le muestre a la gente que, como mujeres, “estamos unidas y estamos tratando de mantener la tradición. Aunque no nos pagan, lo hacemos por amor al arte”.

