“Squid Game” y el mercado nocturno de Netflix llegarán a Los Ángeles

Los fanáticos del “Squid Game” ahora tienen la oportunidad de recrear la historia del programa. “Squid Game: The Trial” es la experiencia inmersiva más nueva de Netflix, que se estrenará el miércoles 6 de diciembre en Los Ángeles.

Esto sigue los esfuerzos de YouTubers como Mr. Beast para emular el universo de “Squid Game”.

La experiencia albergará una serie de competiciones temáticas que reflejan la trama de la serie.

Desde el principio, los participantes serán recibidos por el Front Man, líder de los enmascarados vestidos de rosa. Cada nivel viene con sus propios desafíos, lo que permite acumular puntos.

Una vez que se nombre un ganador, se anima a los participantes a visitar el cercano mercado nocturno. El mercado servirá opciones de comida coreana e internacional, así como bebidas seleccionadas por la chef Katianna Hong, propietaria del galardonado restaurante Yangban.

Ubicada en 200 N Fairfax Ave Los Ángeles, CA 90036, la experiencia abrirá de miércoles a domingo, de 10 a.m. a 9:30 p.m. Los precios de los boletos comienzan en $39 dólares y se pueden adquirir en el sitio web oficial.

