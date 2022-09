Dedicarán esquina de Hollywood en honor de cantante peruana Yma Sumac

Una intersección de Hollywood recibirá este jueves el nombre de Cuadra Yma Sumac en honor a la cantante peruana que batió récords y una de las más conocidas intérpretes de música exótica en la década de 1950

El evento se llevará a cabo nueve días después del centenario de su nacimiento.

Damon Devine, quien fue el representante, asistente personal, maquillador y eventual cuidador de Sumac durante los últimos 11 años de su vida, y el concejal Mitch O'Farrell, quien presentó la moción para nombrar la intersección en honor a Sumac, hablarán en la ceremonia que se lleva a cabo a las 11 a.m., en la intersección del Bulevar Hollywood y la Avenida Wilcox.

Yma Sumac fue una peruana destacada en el exterior por su extraordinaria voz y es una de las dos artistas de Perú que posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La estrella de Sumac en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el 6445 del Bulevar Hollywood, está justo al este de la intersección. Recibió la estrella cuando se completó el Paseo de la Fama en 1961 con las primeras 1,558 estrellas.

Nacida Zoila Emperatriz Chávarri Castillo el 13 de septiembre de 1922 en Callao, Perú, se graduó de la escuela secundaria en 1940 y cantó en festivales locales, según su sitio web. En 1942 se unió a la Compañía Peruana de Arte, grupo musical formado por el músico y compositor folklórico peruano Moisés Vivanco, con quien se casó ese año.

Eligió el nombre de Imma Sumack para su debut en la radio, tratando de evitar la ira de sus padres que no estaban de acuerdo con que estuviera cantando en lugar de estudiar.

Sus padres descubrieron a Imma Sumack durante una presentación de radio en vivo y no se sintieron felices pero el apoyo de otros miembros de la familia y del público finalmente convenció a sus padres de que su destino era convertirse en cantante.

Una actuación de 1949 en el club nocturno Blue Angel en la ciudad de Nueva York fue presenciada por un agente de talentos de Capitol Records que estaba entre la audiencia para ver otro acto. Se conocieron entre bastidores y él le pidió que hiciera algunas cintas de demostración.

Se mudó a Hollywood en 1950, cambió su nombre artístico a Yma Sumac y firmó con Capitol Records. Su primer álbum para el sello, “Voice of the Xtabay”, vendió más de 1 millón de copias en su primer año. Fue una de las primeras grabaciones de exotismo, el estilo de música fácil de escuchar desarrollado por el músico y compositor Les Baxter, quien grabó el álbum.

Conocida por su rango vocal único de cinco octavas (la típica cantante entrenada tiene un rango de aproximadamente tres octavas), Sumac grabó cinco álbumes más para Capitol hasta 1959 y actuó en todo el mundo, incluidos Royal Albert Hall, Carnegie Hall, Hollywood Bowl. y en la Unión Soviética.

Sumac ha vendido más de 40 millones de discos, la mayor cantidad de un cantante peruano. Apareció en las películas de la década de 1950 “Secret of the Incas” y “Omar Khayyam”, en el musical de Broadway de 1951 “Flahooley” y en un episodio de 1955 de la serie de variedades de CBS “Shower of Stars”.

Sumac cantó en el programa nocturno de entrevistas de NBC “Late Night with David Letterman” en 1987 y continuó actuando en conciertos hasta la década de 1990. Su música se utilizó en la película “The Big Lebowski” y en la serie de televisión “Mad Men”.

Sumac murió en 2008 a la edad de 86 años.