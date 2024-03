Grupo Firme anuncia gira por Estados Unidos después de un año

El Grupo Firme anunció su gira por Estados Unidos, “La Última Peda” en el icónico teatro chino TCL, pero esta no es una gira de despedida.

"Estoy muy feliz. Este es un gran día", dijo Eduin Cazares, el líder del grupo.

Cazares dijo que el tema de la gira, “La Última Peda”, es más un juego con la sensación de resaca cuando prometes no volver a beber.

El Grupo Firme es la primera banda en presentarse durante dos años consecutivos en el SoFi Stadium y romperá el récord en el estadio por vender la mayor cantidad de boletos de una banda o artista latino, según el comunicado.

Cazares anunció el verano pasado que se retiraba, pero luego se retractó de la noticia y regresó al grupo para realizar una gira en diciembre.

Desde entonces, el grupo ha estado planeando una gira de 32 fechas por Estados Unidos que comienza en San Antonio el 10 de mayo y concluye en el BMO Stadium de Los Ángeles el 2 de noviembre.

“BMO es diferente porque es el corazón de los mexicanos en Los Ángeles”, dijo Isael Gutiérrez, gerente de Grupo Firme.

Las giras del grupo han agotado las entradas para siete espectáculos consecutivos en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y también fueron el primer grupo de banda en actuar en el escenario principal de Coachella.

“Estoy emocionada”, dijo Liz Tapia, una fan que está contando los días para su concierto en Los Ángeles. “Estoy listo para ello, llegarán el segundo de noviembre. Ellos son los fiesteros. Son la versión española de los Beatles”.

Son tan populares que recibieron las llaves de las ciudades de Coachella, Inglewood y Los Ángeles. Fueron la primera banda regional mexicana en actuar dentro de la cámara del consejo de Los Ángeles.

“Los estábamos esperando”, dijo Crystal Gomez, una fan que fue invitada al evento de lanzamiento de la gira. “Grupo Firme es un gran negocio para todos los mexicanos”.

