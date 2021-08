Si quieres estar en los reality shows de Netflix, no te pierdas este casting

MIAMI.- La fama instantánea está a solo un minuto de audición cuando Netflix inició ya Netflix Reality August. El servicio de streaming está invitando a los fanáticos de sus reality shows a enviar un video de un minuto a NetflixReality.com mostrando su autenticidad y por qué deberían estar en un reality show de Netflix.

Las aspirantes a estrellas deben tener 18 años o más y vivir en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido para ser consideradas.

Y más adelante en agosto, Netflix lanzará su Netflix Reality Road Trip con algunas apariciones sorpresa de las propias estrellas de los reality shows. Los fanáticos pueden encontrarse con un "camión de casting" que hace paradas en todo el país. Comienza en Los Ángeles el 22 de agosto.

En las próximas semanas se anunciarán más detalles y ubicaciones exactas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Programas incluidos en la convocatoria de casting de Netflix

“Love is Blind”

“Nailed It”

“Indian Matchmaking”

“Roaring Twenties”

“Too Hot To Handle”

“Queer Eye”

“Dream Home Makeover”

“The Circle”

“Floor is Lava”

“Get Organized with The Home Edit”

“Sparking Joy with Marie Kondo”

“The American Barbeque Showdown”

Ciudades y fechas donde llegarán los Netflix reality trucks:

22 de agosto - # 1 - LOS ÁNGELES

27 de agosto - # 2 - AUSTIN

30 de agosto # 3 - ATLANTA

1 de septiembre # 4 - NASHVILLE

5 de septiembre - #5 - CIUDAD DE NUEVA YORK