Escándalo: protagonista de “Rompiendo el Círculo” acusa a actor de acoso sexual y represalias

ESTADOS UNIDOS - Blake Lively acusó a su coprotagonista Justin Baldoni de acoso sexual y de crear un ambiente de trabajo hostil en el set de “It Ends With Us”, y luego de intentar arruinar su reputación después de que ella expresara sus preocupaciones, según una denuncia que presentó.

La denuncia sin fecha, presentada ante el Departamento de Derechos Civiles de California, dice que las cosas empeoraron tanto en el set que se convocó una reunión "de todos" el 4 de enero para abordar cuestiones "que casi habían descarrilado la producción de la película". A la reunión asistieron Lively, Baldoni, ejecutivos de Sony Pictures Entertainment y Wayfarer Studios, así como el esposo de Lively, Ryan Reynolds.

Según la denuncia, obtenida por NBC News el sábado, durante la reunión se plantearon numerosos problemas, que van desde conversaciones inapropiadas hasta supuestos “comportamientos abusivos o de represalia”.

La denuncia, precursora de una demanda, fue reportada por primera vez por TMZ.

Bryan Freedman, que representa a Baldoni, Wayfarer Studios y todos sus representantes, calificó las acusaciones de “categóricamente falsas”.

"Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente y repetir una narrativa en los medios", dijo en un comunicado.

Freedman dijo que la queja de Lively fue “otro intento desesperado de ‘arreglar’ su reputación negativa que se obtuvo de sus propios comentarios y acciones durante la campaña de la película; entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que Internet generara sus propios puntos de vista y opiniones”.

La denuncia de Lively acusa a Baldoni, quien también es el director de la película, de mostrarle “videos desnudos o imágenes de mujeres” e improvisar intimidad física que no había sido ensayada ni discutida previamente. Durante un presunto incidente, Baldoni improvisó numerosos besos durante una escena, dice la denuncia.

"Señor. Baldoni insistió en rodar la escena completa una y otra vez, mucho más allá de lo que habría sido necesario en un set normal, y sin previo aviso ni consentimiento”, afirma.

Otro incidente alega que Baldoni no actuó como su personaje mientras filmaban una escena de baile lento que no requería sonido.

“En un momento, se inclinó hacia adelante y lentamente arrastró sus labios desde su oreja hasta su cuello mientras decía: 'huele tan bien'. Nada de esto estaba ni remotamente dentro del personaje, ni se basaba en ningún diálogo del guión, y nada. Era necesario decirlo porque, nuevamente, no había sonido”, dice la denuncia, y agrega: “El Sr. Baldoni acariciaba a la señora Lively con la boca de una manera que no tenía nada que ver con sus roles. Cuando más tarde la señora Lively objetó este comportamiento, la respuesta del señor Baldoni fue: “Ni siquiera me siento atraído por usted”.

La denuncia alega además que Baldoni y Jamey Heath, director ejecutivo de Wayfarer, la presionaron “para simular una desnudez total” durante una escena en la que estaba dando a luz. La denuncia dice que la desnudez no se mencionó en el guión y no se habló previamente con Lively.

Cuando se filmó, Baldoni y Heath no lograron cerrar el set, “permitiendo el paso del equipo no esencial mientras la Sra. Lively estaba prácticamente desnuda”, dice. La denuncia también acusa a Baldoni de hacer que su “mejor amigo” interpretara el papel del médico de Lively, cuando normalmente el papel recaería en un actor local.

La denuncia describe varios otros incidentes, incluido el que Baldoni supuestamente le dijo a Lively que podía hablar con su padre muerto, intentó ingresar a su tráiler mientras ella estaba desnuda e insinuó al preparador físico de Lively que quería que ella perdiera peso. Lively filmó la película poco después de dar a luz a su cuarto hijo, dice la denuncia.

Baldoni y Heath también están acusados ​​de hablar de sus experiencias sexuales personales y de supuesta “adicción a la pornografía”.

Sony Pictures Entertainment no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el sábado. Sony, el distribuidor de la película, no figura como acusado.

Según la denuncia, Baldoni contrató a un equipo de comunicación de crisis para lanzar una “campaña de manipulación social de represalia” contra Lively durante la promoción de la película para destruir su reputación.

La película fue noticia durante el verano después de que los fanáticos, sospechando un drama detrás de escena, comenzaran a analizar las interacciones en la alfombra roja y las entrevistas con el elenco. Muchos fanáticos se concentraron en el hecho de que Baldoni estaba haciendo prensa por separado de sus compañeros de reparto y que algunas de las estrellas de la película, incluidas Lively y Jenny Slate, no lo seguían en Instagram.

La película, basada en la novela más vendida de Colleen Hoover, sigue al personaje de Lively, Lily Bloom, y su relación abusiva con un neurocirujano llamado Ryle Kincaid, interpretado por Baldoni.

Slate interpreta a Allysa Kincaid, la hermana de Ryle.

Hoover compartió un artículo del New York Times sobre la denuncia en su historia de Instagram el sábado. Dirigiéndose directamente a Lively, escribió: "No has sido más que honesta, amable, solidaria y paciente desde el día que nos conocimos. Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te desmayes".

La denuncia de Lively alega que un plan de marketing para la película establecía que el elenco se centraría en una "historia de esperanza" en lugar de violencia doméstica, pero Baldoni "se alejó abruptamente del plan de marketing de la película" en un esfuerzo por explicar por qué el elenco y el equipo habían dejado de seguir. él en las redes sociales y destruir la reputación de Lively porque habló en el set sobre su supuesta mala conducta.

Freedman, el abogado de Baldoni, dijo que Wayfarer contrató un equipo de comunicaciones de crisis porque Lively supuestamente amenazó con no presentarse al set durante el rodaje y amenazó con no promocionar la película.

"Los representantes de Wayfarer Studios todavía no hicieron nada proactivo ni tomaron represalias, y solo respondieron a las consultas de los medios entrantes para garantizar informes equilibrados y objetivos y una actividad social monitoreada", dijo.

Lively dijo que espera que su “acción legal ayude a abrir el telón sobre estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian malas conductas y ayude a proteger a otras personas que puedan ser blanco de ataques”.