Ricky Martin volverá a sumarse a protestas en Puerto Rico

View this post on Instagram

Lo ocurrido en un almacén en Ponce, Puerto Rico es un acto de insensibilidad, de maltrato e irresponsabilidad sinigual. En los momentos de mayor necesidad de nuestra gente, los que suponen sean los líderes han vuelto a fallar. Han vuelto a faltar a los derechos más básicos de los seres humanos: agua, techo, educación, seguridad... Lo hicieron con maldad. No hay otra explicación. Pero, entre tanta indignación y para consuelo de todos, vuelvo a ver a la gente, a los nuestros, despiertos, atentos y sobre todo, de pie. Luchando, defendiendo, cuidando, protegiendo y regalando amor a lo largo y ancho de ese tesoro que es nuestro Puerto Rico. En este vídeo podrán ver a un pueblo unido y yo desde aquí, celebrando una alianza tan sólida y bonita con nuestros amigos de @SERPuertoRico. Unimos fuerzas para llevar bienestar a quienes más lo necesitan luego de los terremotos en el sur de mi tierra. Estoy con ustedes. Sintiendo el dolor y firme en defender lo que corresponde, lo que es digno para todos. Voy en ruta a Puerto Rico. Muy pronto les vuelvo a acompañar en este reclamo de respeto, justicia y paz. Ahí los veo, mi isla. P.d. Y a todxs lxs voluntarios que sin esperar nada a cambio lo entregan todo por el bienestar de sus compatriotas, MUCHAS GRACIAS.