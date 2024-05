Las renuncias de Miss USA y Miss Teen USA sacuden la industria de los certámenes de belleza

Las repentinas renuncias de Miss USA y Miss Teen USA han desencadenado una nueva ola de escrutinio sobre el propietario de los certámenes, la Organización Miss Universo, mientras continúa navegando por lo que algunos cercanos a los certámenes ven como un futuro incierto.

Los concursos de belleza, con una historia en Estados Unidos que se remonta al siglo XIX, en las últimas décadas han luchado por mantener su relevancia a medida que las normas culturales han cambiado.

El certamen Miss América, el principal rival de la Organización Miss Universo, también ha tenido que encontrar la manera de contrarrestar la caída de los ratings televisivos y su propio escándalo de liderazgo.

Años de agitación en el liderazgo y reestructuraciones en la Organización Miss Universo, que tiene propiedades tanto en Estados Unidos como en Tailandia, precedieron a la controversia actual.

En 2023, después de que el propietario de Miss Universo, JKN Global Group, se declarara en quiebra, su antiguo presidente renunció. Su sustituto renunció en febrero.

En 2020, la Organización Miss Universo entregó las riendas del certamen Miss Estados Unidos a una ex campeona, Crystle Stewart. Después de que las acusaciones de favoritismo sacudieran la competencia de 2022, la diseñadora de moda Laylah Rose reemplazó a Stewart.

Y antes de eso, en 2015, NBCUniversal puso fin a su relación con los certámenes después de que el entonces propietario de Miss Universo y candidato presidencial Donald Trump acusó a México de enviar criminales y violadores a través de la frontera. NBCUniversal es la empresa matriz de NBC News y Telemundo.

Ahora, la renuncia de UmaSofia Srivastava como Miss Teen USA, que se produjo apenas dos días después de la renuncia de Noelia Voigt como Miss USA, ha atraído nueva atención sobre Rose, otro golpe para una organización que ha tenido problemas.

“Siento que ya han estado en terreno inestable”, dijo Dani Walker, ex Miss Montana que compitió en Miss Estados Unidos.

“Estamos en esta época llena de personas influyentes y estrellas de reality shows y tenemos Hollywood, literalmente tenemos las estrellas más grandes del mundo. Esas son las razones por las que la industria de los certámenes de bellea en Estados Unidos lucha por seguir siendo relevante”.

Walker, quien primero hizo una crónica de su viaje a los concursos en YouTube y desde entonces pasó a cubrir noticias y ofrecer comentarios sobre la industria de los concursos para más de 130,000 suscriptores, también ha documentado las recientes consecuencias dentro de la organización.

Dijo que la pompa estadounidense también ha experimentado un cambio cultural importante en la última década, y que la competencia pasó de juzgar principalmente la belleza física a incluir habilidades para hablar en público y un enfoque en la diversidad y la defensa.

Señaló el éxito reciente de muchas ex concursantes de Miss Estados Unidos, que han desarrollado carreras en el entretenimiento y los negocios.

Uno de los factores subyacentes de la agitación parece ser financiero. Claudia Michelle, exgerente de redes sociales de Miss USA, compartió en su declaración de renuncia que no le pagaron durante dos meses.

En una entrevista con NBC News, Michelle dijo que un empleado de Miss USA cuando la contrataron en enero le dijo que “esta organización no tiene dinero” y no podía pagarle.

“Yo no era realmente un empleado. No se firmó ningún contrato, no hubo incorporación, no hubo salario ni beneficios”, dijo Michelle. "Es un testimonio de cuánto amo esta marca; estaba dispuesto a aceptar esto de forma gratuita".

"Esta es la organización de concursos líder en nuestro país", añadió Michelle. "Están recibiendo un número bajo de chicas y ya muchas chicas han abandonado este concurso debido a esta noticia".

Otras renuncias también apuntan a desafíos dentro de la organización.

NBC News obtuvo una copia de la carta de renuncia de Voigt, en la que señalaba los desafíos culturales que enfrenta la organización.

En la carta, Voigt también acusó a Rose, directora ejecutiva y presidenta de Miss USA, de conducta poco profesional y tóxica que, según ella, incluía no cumplir con deberes contractuales, intimidar a Voigt y mentir sobre Voigt a otras personas dentro de Miss USA. Rose, quien asumió Miss Estados Unidos en 2022, no respondió a una solicitud de comentarios.

"Estoy segura de que no necesito decirles todo lo que los concursos han estado luchando por seguir siendo relevantes", escribió Voigt en su carta de renuncia.

“La gente viene a mí y a otros que me conocen diciendo que están nerviosos por competir en el sistema de EE. UU. porque ven el desastre que está sucediendo, ven la devaluación de la marca y prefieren invertir su tiempo y dinero en más Organizaciones estables con asociaciones más sólidas”.

Shanna Moakler, Miss Estados Unidos de 1995 y ex estrella de reality shows que ahora se desempeña como directora estatal de la organización Miss Estados Unidos, publicó en Instagram apoyando a Voigt y sobre la agitación de la organización.

“No puedo hablar en nombre de todos los directores estatales, pero me siento seguro de hablar en nombre de la mayoría; no estamos sentados en silencio; Estamos trabajando lo mejor que podemos entre bastidores para garantizar el futuro de una organización que amamos mucho”, escribió Moakler.

A la luz de las controversias actuales, Walker ha alentado a sus seguidores en la comunidad del concurso a posponer la competencia en Miss Estados Unidos.

Fue un consejo “desgarrador”, inspirado en parte por lo que Walker dijo que son acuerdos de confidencialidad cada vez más restrictivos los que las campeonas de Miss USA deben firmar. Cuando Voigt renunció, la primera letra de cada oración de su declaración pública decía "Estoy silenciada".

“Me preocupo por las mujeres jóvenes con las que trabajo y quería avisarles y advertirles un poco de en qué se están metiendo”, dijo Walker. "No creo que la era de Laylah Rose en su estado actual sea sostenible".