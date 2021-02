Prueba de ADN revela la etnia africana de la cual provino Celia Cruz

Las raíces africanas de la legendaria cantante cubana Celia Cruz se remontan hasta la comunidad de Balanta, en Guinea Bissau, una de las mayores etnias que también ha dotado de una lengua a ese país, reveló este miércoles la empresa African Ancestry, dedicada a la búsqueda ancestral a través del ADN.

African Ancestry, fundada en 2003 y con sede en Washington D.C., utilizó una prueba de ascendencia para rastrear la línea materna de Cruz hasta la comunidad Balanta del citado país africano y así poder honrarla, de acuerdo con un comunicado.

"Para nosotros es un momento emocionante, porque Celia Cruz adoptó plenamente su herencia africana en su vida y su música, lo que es bastante innovador para su época", expresó Gina Paige, presidenta y cofundadora de African Ancestry.

Como parte de la campaña "Remember Who You Are" (Recuerda quién eres), de esta empresa, Celia Cody, sobrina y tocaya de Cruz, ofreció su ADN a través de un simple hisopado en la mejilla, explica el comunicado.

El resultado del test los llevó a la etnia Balanta, que actualmente representa el 30% de la población de Guinea Bissau.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la población de Guinea Bissau en 2011 era de 1,683,000 habitantes. Las etnias mayoritarias son la Balanta (30%), Fula (20%), Manjace (14%), Mandinga (13%) y Papd (7%).

La República de Guinea Bissau fue descubierta en 1446 por el explorador portugués Nuno Tristão. Está situada en África Occidental y limita al norte con Senegal, al este y sur con Guinea Conakry y al oeste con el Océano Atlántico.

Su idioma oficial es el portugués, aunque hay 19 lenguas locales, entre ellas la balanta.

Nacida en La Habana, y fallecida en Nueva Jersey, Cruz en general incorporaba en sus interpretaciones las influencias de la tribu Yoruba (una antigua etnia nigeriana), como muestra de su orgullo africano.

"Ahora sabemos que ella pertenece a la comunidad Balanta (conocida como 'aquellos que resisten') y nos enorgullece celebrar su legado de esta manera sin precedentes", afirmó Paige.

Con una base de datos de más de 30,000 muestras de ADN africano indígena, African Ancestry determina países y grupos étnicos específicos de origen con un nivel de detalle, precisión y confianza sin igual, reza su web.

Cruz, todo un ícono de la música latina y considerada "la reina de la salsa", fue una de las cantantes más populares de la industria, con un total de cuatro premios Grammy, cinco Grammy Latinos y millones de discos vendidos en todo el mundo.

En 1960, un año después del triunfo encabezado por Fidel Castro, Celia Cruz abandonó la isla donde nació, aprovechando una salida para actuar en México con la Sonora Matancera, orquesta de la que era voz solista, y se exilió en Estados Unidos.