¡Lo dice todo! Piqué revela cómo afecta a sus hijos la separación de Shakira y su nueva relación con Clara Chía

Tras su ruptura con Shakira, Gerard Piqué dice que su objetivo número uno es proteger a sus hijos.

Diez meses después de que la ex pareja, que comparte hijos Milan, 10, y Sasha, 8, anunciara su separación, Piqué comparte por qué decidió no comentar sobre el final de su relación y le dice a El País que "cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos".

"Se trata de protegerlos", dijo el atleta, de 36 años, a la publicación durante una entrevista reciente a través de la traducción. “Ese es el trabajo de todos los padres con hijos. En eso estoy enfocado y ese es mi trabajo como padre”.

En cuanto a su posición personal en medio de este nuevo capítulo de su vida, el exfutbolista, quien desde entonces debutó su romance con Clara Chia Marti, de 23 años, señaló que está "muy feliz".

"Sigo haciendo lo que quiero", continuó. "El día que muera, miraré hacia atrás y esperaré haber hecho siempre lo que quise. Quiero ser fiel a mí mismo. No voy a gastar dinero limpiando mi imagen".

Como dijo Piqué: "La gente que quiero y me importa es la que me conoce. El resto no me importa. Gasto mi energía en estar con mis seres queridos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz, ha habido cambios en mi vida y he sabido conservar la felicidad.”

Piqué también se hizo eco de ese sentimiento en una entrevista separada con la publicación publicada solo unos días antes, el 15 de marzo, y compartió que "cada uno toma las decisiones que creemos que son las mejores". Y agregó: "Creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien".

SHAKIRA ENFOCADA EN LA MEJOR VERSIÓN DE SÍ MISMA

En cuanto a la cantante de "Hips Don't Lie", después de su separación de Piqué, aparentemente ha sombreado a su ex y su nuevo romance dentro de su música. Sin embargo, más recientemente, Shakira, de 46 años, también está enfocada en ser la mejor versión de sí misma.

E! News se comunicó con los representantes de Shakira para hacer comentarios.

“Yo dependo de mí misma y tengo dos hijos que dependen de mí”, dijo durante una entrevista el 27 de febrero transmitida por Canal Estrellas. "Y necesito ser más fuerte que una leona… Esa fuerza debe ser real, no puede ser una fachada".

Como explicó Shakira, no hay mentira cuando se trata de encontrar tu verdadera fuerza.

"Es una fuerza que surge de vivir con dolor, frustración, la vida no sale como esperabas", continuó. "Sueños que se desgarran y tener que recoger los pedazos del suelo y volver a armarse".