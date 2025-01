Qué esperar de los anuncios de los nominados a los premios Oscar 2025

Este jueves es el día de las nominaciones a los Oscar. Esto es lo que hay que saber:

El miembro del elenco de "Saturday Night Live", Bowen Yang, y la actriz de "Bottoms", Rachel Sennott, anunciarán las nominaciones a las 5:30 a.m. PT/8:30 a.m. ET.

El evento de anuncio se retrasó dos veces este mes debido a que los incendios forestales asolaron Los Ángeles. La academia de cine también canceló un popular evento de la temporada de premios, el almuerzo anual de nominados a los Oscar.

Entre las favoritas a mejor película se encuentran el musical rompedor de géneros "Emilia Pérez", la saga de inmigrantes de posguerra "The Brutalist" y el thriller ambientado en el Vaticano "Conclave". Pero se esperan algunas sorpresas.

La 97.ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo en el Teatro Dolby de Hollywood el 2 de marzo y se transmitirá en vivo por ABC.