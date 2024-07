Muere Shannen Doherty, protagonista de “Beverly Hills, 90210”, a los 53 años

LOS ÁNGELES, California — Shannen Doherty, la estrella de “Beverly Hills, 90210” cuya vida y carrera se vieron afectadas por la enfermedad y las historias de los tabloides, murió a los 53 años.

Doherty murió el sábado, según un comunicado de su publicista, Leslie Sloane. Había tenido cáncer de mama durante años.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz”, dijo Sloane en un comunicado. La noticia fue reportada primero por la revista People.

Su enfermedad fue revelada públicamente en una demanda presentada en 2015 contra sus ex gerentes comerciales, en la que alegó que administraron mal su dinero y permitieron que su seguro médico caducara. Más tarde compartió detalles íntimos de su tratamiento después de una mastectomía simple. En diciembre de 2016, publicó una foto de su primer día de radiación, y calificó el tratamiento como "aterrador" para ella.

En febrero de 2020, Doherty reveló que el cáncer había regresado y que se encontraba en la etapa cuatro. Dijo que se presentó porque sus condiciones de salud podrían salir a la luz en los tribunales. La actriz había demandado al gigante de seguros State Farm después de que su casa de California resultara dañada en un incendio en 2018.

Originaria de Memphis, Tennessee, Doherty se mudó a Los Ángeles con su familia a los 7 años y, en pocos años, se convirtió en actriz.

“Fue completamente mi decisión”, dijo a The Associated Press en una entrevista de 1994. “Mis padres nunca me presionaron para hacer nada. Me apoyan. Realmente no importaría si fuera una jugadora de fútbol profesional: seguirían siendo tan comprensivas y amorosas”.

Cuando era una estrella infantil, trabajó de manera constante en series de televisión como “La pequeña casa en la pradera”, en la que interpretó a Jenny Wilder. De adolescente, se desvió hacia la pantalla grande en “Las chicas solo quieren divertirse” (1985) y “Heathers”.

En 1990, la actriz de ojos saltones y cabello oscuro obtuvo su papel revelación como Brenda Walsh en el exitoso melodrama adolescente del productor Aaron Spelling ambientado en la elegante Beverly Hills. Ella y Brandon (Jason Priestley), el hermano gemelo de Brenda, eran peces fuera del agua del Medio Oeste.

Pero la fama de Doherty llegó con el escrutinio de los medios y relatos de arrebatos, consumo de alcohol e impulsividad, esto último sobre todo después de un matrimonio muy breve con el hijo de George Hamilton.

Dejó "90210" al final de su cuarta temporada en 1994 (el programa se emitió hasta 2000), supuestamente eliminada por Spelling debido a conflictos con sus coprotagonistas y su impuntualidad crónica.

Pero en su entrevista con AP de 1994, Doherty describió su vida como pacífica.

“Debe ser así, si tomas el Enquirer y descubres que lo único que pueden escribir sobre mí es que instalé un teléfono público al lado de mi casa y me vieron en Stroud’s (una cadena de hoteles de descuento) comprando ropa de cama por valor de 1.400 dólares y no quería ir a una tienda cara”, dijo. “Debe ser tranquilo si se están sacando esas cosas de la cabeza”.

Tres años después, en 1997, Doherty fue sentenciada a terapia de manejo de la ira por un juez del Tribunal Municipal de Beverly Hills después de que supuestamente estrellara una botella de cerveza contra el parabrisas de un hombre durante una pelea. En otro lío legal, se declaró culpable de un arresto por conducir ebria en 2001 y se le ordenó cumplir cinco días en un programa de trabajo en libertad condicional.

Doherty se reunió con Spelling cuando la eligió en 1998 para interpretar a Prue Halliwell en “Charmed”. En una entrevista con AP ese año, la actriz expresó su arrepentimiento por su pasado.

“Yo misma me busqué muchas cosas”, dijo Doherty. “No creo que pueda señalar con el dedo y decir: ‘Oh, TÚ tienes la culpa’. Y tampoco lo hago conmigo misma. Porque yo estaba creciendo”.

Los medios de comunicación “malinterpretaron grotescamente” su personalidad, añadió Doherty.

Spelling dijo en ese momento que su relación nunca fue tan mala como algunos la hicieron parecer.

“Tuvimos algunos baches en el camino, pero, Dios mío, ¿quién no los tiene?”, dijo Spelling, que murió en 2006. “Todo lo que hacía Shannen era exagerado por los periódicos”.

Doherty coprotagonizó “Charmed” junto a Holly Marie Combs y Alyssa Milano de 1998 a 2001, momento en el que su personaje fue reemplazado por uno interpretado por Rose McGowan. Doherty apareció en la secuela de “90210” siete años después, junto con la estrella de la serie original Jennie Garth, y compitió en “Dancing with the Stars” en 2010. También trabajó en la tercera versión de “Beverly Hills, 90210”, llamada “BH90210”, una parodia meta del programa que se emitió durante una temporada en 2019.

Doherty luchó por recuperar su estatus de estrella de “Beverly Hills, 90210”, pero trabajó en películas de pantalla grande como “Mallrats” y “Jay and Silent Bob Strike Back” y en películas para televisión como “A Burning Passion: The Margaret Mitchell Story”, en la que interpretó a la autora de “Lo que el viento se llevó”. Un punto bajo fue “Blindfold: Acts of Obsession”, un thriller erótico junto a Judd Nelson.

La demanda de Doherty contra sus exgerentes comerciales se resolvió en 2016. Ella habló abiertamente sobre el costo que el cáncer le estaba causando. Publicó fotos que mostraban la calvicie que le quedó después del tratamiento y, en una entrevista de agosto de 2016 con “Entertainment Tonight”, compartió sus temores.