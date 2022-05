Muere el actor Ray Liotta, recordado como uno de los gángster en “Goodfellas”

REPÚBLICA DOMINICANA- El actor Ray Liotta, conocido por su papel como el gángster Henry Hill en “Buenos muchachos” (Goodfellas) de Lartin Scorsese, murió a los 67 años en la madrugada de este jueves.

Según confirmó su publicista, Jennifer Allen por medio de una llamada con NBC News, Liotta falleció mientras dormía, en la República Dominicana, donde estaba filmando una película.

La muerte está siendo tratada como un deceso natural ya que no se sospecha de nada ilegal.

EL ACTOR HIZO DE HENRY HILL EN EL CLÁSICO DE MARTIN SCORSESE

Ray Liotta había nacido en Newark, New Jersey. Su salto a la fama lo dio con la película “Field of Dreams”, donde hizo el papel del fantasma de un jugador de béisbol, Shoeless Joe Jackson.

Luego se consagró como el gángster que narra la película en “Buenos muchachos”, donde se puso en la piel de Henry Hill, junto a Robert De Niro y Joe Pesci en el clásico de 1990.

Sobre la película y su relación con el director, Liotta reveló detalles en una entrevista en el 2015.

Recordó algo que le dijo Scorsese antes del rodaje y que le hizo pensar que sería parte de algo especial.

“Dijo ’quiero rodar como un gángster‴, dijo Liotta a The Associated Press. ”‘Quiero cuadros congelados, quiero voz en off, quiero lo que sea...’ Y lo hizo. Se sentía muy libre al hacer lo que quería”.

Y le dio resultados. Muchos consideran que el filme nominado al Oscar es mucho más que una película de pistoleros, es uno de los más grandes de todos los tiempos.

Scorsese utilizó una narración apasionante e imágenes fuertes con una poderosa banda de sonido rock para reinventar las películas de gángsters.

“Yo no diría que la reinventó sino que creó su propia versión”, dijo Liotta.

También actuó en la película Hannibal junto a Julianne Moore, donde hizo del oficial Paul Krender quien termina siendo una de las víctimas del siniestro asesino Hannibal Lecter, protagonizado por Anthony Hopkins.

Recientemente, había actuado en "The Many Saints of Newark", la película sobre los inicios de Tony Soprano, el gángster de la serie "Los Sopranos".

Liotta tenía una novia, Jacy Nittolo, quien estaba junto al actor en República Dominicana.