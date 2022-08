Mike Tyson acusa a Hulu de ser “racistas” y “robarle su vida” por un serie sobre el exboxeador

CHICAGO, Illinois - El exboxeador estadounidense Mike Tyson vive una guerra abierta con la plataforma audiovisual 'Hulu' por la serie 'MIKE', un contenido de ocho episodios sobre su vida que se estrenará en dos semanas, y acusó a los productores de 'robar' su historia y de ser racistas.

Faltan dos semanas para que 'Hulu' estrene 'MIKE' y en los últimos días se suman las graves acusaciones de Tyson, que a través de sus redes sociales ha etiquetado a la plataforma estadounidense como "la versión de streaming de un esclavista".

"No dejen que 'Hulu' les engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No estamos en 1822. Estamos en 2022. Robaron mi historia y no me pagaron", escribió recientemente Tyson en Instagram.

Y concluyó su mensaje sugiriendo que los directivos de 'Hulu' le dedican un trato racista y solo le ven como una persona a explotar.

Anteriormente, Tyson había publicado una foto junto al británico Dan White, presidente de la UFC, acompañada por un texto en el que aseguraba que 'Hulu' ofreció "millones" al empresario para que promoviera esta serie, algo que este rechazó.

"'Hulu' intentó de forma desesperada pagar millones a mi hermano Dana White sin ofrecerme un dólar para que promoviera su versión esclavista de mi historia. Él la rechazó porque honra la amistad y trata a las personas con dignidad", escribió.

Además, el exboxeador escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter que "rodarán cabezas", al referirse al "robo" que, considera, ha sufrido.

En su página web, 'Hulu' promueve 'MIKE' como una serie que "explora los tumultuosos altibajos de la vida profesional y personal de Mike Tyson".

Se destaca además que la serie es una "interpretación no autorizada y sin limitaciones" de la vida de Tyson.

Tyson, quien fue campeón mundial más joven en la categoría de pesos pesados en 1986, creó en 2016 una empresa que vende todo tipo de productos relacionados con la marihuana, desde comestibles a cosechas "premium".

