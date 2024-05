Investigan origen de droga en la muerte de la estrella de “Friends”, Matthew Perry

Las autoridades investigan la fuente de ketamina encontrada en el sistema del actor de “Friends” Matthew Perry después de su muerte, confirmó el martes la policía de Los Ángeles.

El LAPD confirmó a NBC Los Ángeles el martes que la investigación del departamento con la ayuda de la DEA sigue abierta. Más detalles sobre la investigación no estuvieron disponibles de inmediato.

TMZ, citando fuentes no identificadas, informó por primera vez que la policía y la DEA han estado investigando el origen de la droga suministrada a Perry, de 54 años, durante meses. Los investigadores se han puesto en contacto con personas en Hollywood con un historial conocido de consumo de drogas que podrían proporcionar información que conduzca a la fuente de la droga, informó TMZ.

Los compañeros de reparto de Matthew Perry en "Friends" dijeron estar "completamente devastados" tras su trágica muerte en su casa de Los Ángeles. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

La oficina forense determinó en diciembre que la muerte de Perry fue causada por “los efectos agudos de la ketamina”. Los factores que contribuyeron incluyeron ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, un fármaco utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides.

Se consideró que la forma de muerte de Perry fue un accidente.

Perry fue encontrado inconsciente el 28 de octubre en la piscina de su residencia en el área de Pacific Palisades de Los Ángeles. Los paramédicos respondieron y declararon que Perry había muerto en el lugar.

La ketamina, aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos durante décadas como anestésico, es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos, según la DEA. Sus usos médicos incluyen la inducción y mantenimiento de la anestesia y como tratamiento para la depresión.

El informe de la autopsia del forense señaló que Perry estaba en terapia de infusión de ketamina para lidiar con la depresión y la ansiedad, con la terapia más reciente “al parecer una semana y media antes de la muerte”. El informe de la autopsia señaló que la ketamina encontrada en el organismo de Perry en el momento de su muerte “no podría provenir de esa terapia de infusión, ya que la vida media de la ketamina es de tres a cuatro horas, o menos”.

El informe dice que no se pudo determinar el método de ingesta, pero se encontraron trazas de la droga en el estómago de Perry.

Por otras parte, el domingo los familiares de Perry afirmaron tener el "corazón roto" tras su pérdida.

“Con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post mortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, afirma el informe de la autopsia.

Perry había consumido drogas en el pasado, pero había estado “supuestamente limpio durante 19 meses”, según el informe. El actor había hablado abiertamente sobre su lucha contra la adicción, desde su época en el exitoso programa “Friends” en la década de 1990.

En sus memorias de 2022, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry hizo referencia a su terapia con ketamina.

“Tomar K es como recibir un golpe en la cabeza con una pala gigante y feliz”, escribió. “Pero la resaca era fuerte y pesaba más que la pala. La ketamina no es para mí”.

Perry jugó pickleball ese día y un asistente que vive con él lo encontró boca abajo en la piscina, según el informe. El asistente dijo a los investigadores que Perry no había estado enfermo, no había presentado ningún problema de salud y no había mostrado evidencia de consumo reciente de alcohol o drogas.