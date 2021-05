Imágenes y fechas de estreno para las próximas 10 películas del universo de Marvel

HOLLYWOOD, California - Empezando por "Black Widow" en julio de este 2021 y hasta "Guardians of the Galaxy Vol. 3" en abril de 2023, Marvel Studios reveló este lunes en un video promocional algunas imágenes y fechas de estreno de una decena de títulos que tiene previsto lanzar en los próximos dos años.

Tras sucesivos aplazamientos a causa de la pandemia del COVID-19, Marvel, cuya compañía matriz es Disney, reactiva su calendario con la esperada "Black Widow" de Scarlett Johansson, que se estrenará tanto en cines como a través de streaming.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Del resto de títulos aún no se precisan detalles sobre la modalidad de estreno.

LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DE MARVEL HASTA 2023

El siguiente será "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" en septiembre del 2021; "Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre del 2021 y "Spiderman 3: No way Home", con Tom Holland y Zendaya, en diciembre del 2021

En marzo de 2022 será el turno de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", segunda entrega de la saga protagonizada por Benedict Cumberbatch; en mayo del 2022 "Thor, Love and Thunder", con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth, y en julio "Black Panther, Wakanda Forever", que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

"The Marvels", la secuela de "Captain Marvel", llegará en noviembre del 2022; "Ant Man & The Wasp: Quantumania", en febrero del 2023, y, por último, la tercera entrega de "Guardians of the Galaxy" en abril de 2023.