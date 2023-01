Despiden a Lisa Marie Presley con un funeral público en Graceland

MEMPHIS, Tennessee - Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, recibió este domingo un último homenaje público en Graceland, la mansión de la familia en el estado de Tennessee (EEUU), donde descansa igualmente el "Rey del Rock and Roll".

La también cantante y compositora falleció el pasado 12 de enero a los 54 años de edad tras ser hospitalizada de urgencia después de haber sufrido un aparente paro cardíaco. Su autopsia, no obstante, no resultó concluyente para determinar la causa oficial de su muerte.

Lisa Marie Presley había sido ya enterrada en privado en la mansión familiar esta pasada semana, según medios estadounidenses.

El memorial en su honor de hoy en esa célebre casa de Memphis contó con familiares y amigos.

Lisa Marie Presley heredó Graceland tras la muerte de su padre, Elvis, en 1977. Aquí te contamos quiénes heredarán la mansión que fue la casa del Rey del rock and roll.

"Gracias por darme la fuerza, el corazón, la empatía, el coraje, el sentido del humor, los modales, mi forma de ser salvaje, mi tenacidad. Soy un producto de tu corazón. Mis hermanas lo son. Mi hermano lo es. Somos tú. Tú eres nosotros, mi amor eterno. Espero que finalmente sepas lo amada que eras aquí", le dijo su hija mayor, Riley Keough.

En ese mensaje, leído por su marido, Ben Smith-Petersen, la actriz y cineasta confirmó públicamente que acaba de tener un bebé: "Espero que pueda amar a mi hija como tú me amaste a mí".

En el funeral cantó Alanis Morissette e intervino igualmente Axl Rose, vocalista de los Guns N' Roses e íntimo amigo de Lisa Marie Presley.

Priscilla Presley, viuda de Elvis, agradeció a todos la asistencia.

Lisa Marie Presley tenía cuatro hijos: Riley Keough, las gemelas Harper y Finley Lockwood y Benjamin Keough, que se suicidó en julio de 2020 a los 27 años y también está enterrado en la mansión familiar.

"El duelo es el precio que pagamos por el amor. (…) Todos nosotros estamos con ustedes. Y los ayudaremos lo mejor que podamos. Si alzan la mano, ahí estaremos", sostuvo Sarah Ferguson, duquesa de York y amiga íntima de la fallecida.

La última aparición pública de Lisa Marie Presley fue el pasado 10 de enero en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla, como acompañantes del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

La cantante había seguido los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, "To Whom it May Concern". A este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

Contrajo matrimonio en cuatro ocasiones, la primera en 1988 con el músico Danny Keough, padre de Riley y Benjamin y de quien se separó en 1994.

Ese mismo año, apenas 20 días después de su divorcio, se unió al rey del pop, Michael Jackson, de quien se divorció en 1996. En 2002 se casó con el actor Nicolas Cage, aunque el matrimonio apenas duró tres meses, y entre 2006 y 2016 estuvo casada con el guitarrista y productor Michael Lockwood, con quien tuvo a las gemelas.