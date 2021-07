Lin-Manuel Miranda y Anthony Ramos serán candidatos al Emmy gracias a “Hamilton”

LOS ÁNGELES - Lin-Manuel Miranda será candidato al Emmy a mejor actor de una serie limitada (miniserie) o película televisiva gracias a la adaptación a la pequeña pantalla de su musical "Hamilton", anunció este martes la Academia de la Televisión de EEUU.

El polifacético artista de origen puertorriqueño ya sabe lo que es ganar un Emmy, puesto que en 2014 se llevó el galardón a la mejor música original por la canción "Bigger!" de la 67 gala de los premios Tony.

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, se celebrará el próximo 19 de septiembre.

Miranda se enfrentará por el Emmy a su compañero en "Hamilton" Leslie Odom, Jr. y a otros duros contrincantes como Paul Bettany ("WandaVision"), Ewan McGregor ("Halston") y Hugh Grant ("The Undoing").

El latino se convirtió en una gran estrella y en un referente de la comunidad hispana en EEUU gracias al histórico fenómeno de "Hamilton".

La adaptación televisiva en Disney+ de este exitoso musical de Broadway es la que lo ha traído de nuevo a los Emmy.

Recientemente, Miranda ha probado suerte en el cine con películas como "Mary Poppins Returns" (2019), que protagonizó Emily Blunt.

También llevó a la gran pantalla hace muy pocas semanas "In the Heights", su muy neoyorquino y latino musical que encabezaron los actores Anthony Ramos y Melissa Barrera bajo la dirección de John M. Chu.

En el horizonte inmediato de este artista siempre repleto de proyectos sobresalen dos películas en Netflix: su debut como director de una película con el musical "Tick, Tick... Boom!" y la cinta animada "Vivo", en la que participa tanto en el doblaje como en la banda sonora.

Entretenimiento.

Anthony Ramos será candidato al Emmy al mejor actor de reparto de una serie limitada (miniserie) o película televisiva por la adaptación del musical "Hamilton" de Lin-Manuel Miranda, anunció este martes la Academia de la Televisión de Estados Unidos.

El latino se enfrentará por este galardón a sus compañeros en "Hamilton" Daveed Diggs y Jonathan Groff y a los también nominados Paapa Essiedu ("I May Destroy You"), Evan Peters ("Mare Of Easttown") y Thomas Brodie-Sangster ("The Queen's Gambit").

Ramos es uno de los intérpretes latinos con más presente y futuro en Hollywood.

Tras triunfar a lo grande en Broadway con "Hamilton" y ser el confidente de Lady Gaga en "A Star is Born" (2018), Ramos estrenó este año "In the Heights", la muy esperada adaptación al cine del musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes con mucho sabor latino y en donde compartía escenas con actores como Melissa Barrera y Corey Hawkins.

Además, Ramos será el protagonista de "Transformers: Rise of the Beasts", la nueva cinta de esta exitosa saga de ciencia-ficción que estará ambientada en parte en Perú y en donde liderará el elenco junto a la actriz Dominique Fishback.

Ramos también ha sacado tiempo recientemente para su otra gran pasión: la música.

Así, el actor y cantante lanzó a finales de junio su segundo disco, que lleva por título "Love and Lies".