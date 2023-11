Todo listo para los Latin Grammy en España: Shakira, Karol G y Camilo son los más nominados

SEVILLA, España - La primera edición de los Latin Grammy que se celebran fuera de Estados Unidos en sus 24 años de historia apuran los últimos detalles este miércoles para que, ante su desembarco en Sevilla, mañana todo brille en su gran noche.

Metros y metros de alfombra roja protegida aún por plásticos se hayan ya dispuestos a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, a la espera de la llegada desde la media tarde de este jueves de estrellas globales como Rosalía, Camilo o Maluma que están convirtiendo la ciudad española desde hace algunas jornadas en el epicentro de la música latina.

Como suele ser habitual, la cosecha de premios arrancará mucho antes de que los espectadores puedan seguir por televisión el desfile de sus ídolos o la gran ceremonia, ya que en las horas previas se conocerán los destinatarios de galardones de géneros más minoritarios, como el de mejor álbum de música texana, pero también otros de mayor calado como el de mejor canción rock.

A las 8:30 horas hora local de este jueves está previsto el inicio de la "gran noche de la música latina", como gusta a la Academia Latina de la Grabación denominar la entrega de sus galardones principales, conducida este año por la española Paz Vega, el colombiano Sebastián Yatra, la puertorriqueña Roselyn Sánchez y la mexicana Danna Paola.

Será una gran gala que en sus tres horas de duración contará como gran atractivo con actuaciones de puntales de la música en español en el mundo, como la española Rosalía, el mexicano Carin Leon o el colombiano Maluma.

El compositor y productor de origen mexicano Edgar Barrera se presenta como la figura de la industria que más gramófonos de estos Latin Grammy 2023 podría levantar ya que acumula trece nominaciones, muchas de ellas en las categorías principales.

LOS ARTISTAS CON MÁS NOMINACIONES

No obstante, es más probable que los titulares los acaparen las grandes figuras que, además de su talento compositivo, ponen su voz y su imagen a las canciones de éxito, como los colombianos Shakira, Karol G y Camilo, cada uno de ellos con siete candidaturas.

Les pisan los talones el argentino Bizarrap, con seis candidaturas, mientras que con cinco aparecen su compatriota María Becerra, el español Pablo Alborán, el puertorriqueño Bad Bunny, Feid y la mexicana Natalia Lafourcade.

Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que también participará en la ceremonia, concurrirá este año como aspirante en dos categorías.

Especialmente reñida será la categoría de grabación del año con once candidatos, entre los que están "No es que te extrañe", de Christina Aguilera; "Carretera y manta", de Pablo Alborán; "Déjame llorarte", de Paula Arenas con Jesús Navarro; "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", de Bizarrap con Shakira, y "Si tú me quieres", de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Completan esa lista "Mientras me curo del cora", de Karol G; "De todas las flores", de Natalia Lafourcade; "Ojos marrones", de Lasso; "La fórmula", de Maluma y Marc Anthony; "Despechá", de Rosalía y "Correcaminos", de Alejandro Sanz con Danny Ocean.