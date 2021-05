La banda Coldplay envía su música a astronauta en la Estación Espacial Internacional

PARÍS - Coldplay estrenó este viernes en la Estación Espacial Internacional (EEI) su sencillo "Higher Power" que, según le dijo el cantante Chris Martin al astronauta francés Thomas Pesquet, habla de "tratar de encontrar al astronauta que todos llevamos dentro, a la persona que puede hacer cosas increíbles".

"Te hemos mandado música. Ahora mismo no podemos tocar para nadie en la Tierra, así que hemos pensado hacerlo para ti", le comentó antes de que Pesquet reprodujera la canción producida por el compositor sueco Max Martin.

Pesquet llegó a la EEI el pasado 24 de abril para una misión de seis meses.

"Se pasan súper rápido. Especialmente los últimos meses porque, como imagino que les pasa también a ustedes estando de gira, empiezas a pensar en volver a casa y en lo que vas a hacer", les contó el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).

"Es como estar de gira solo que como si nos quedáramos seis meses en el autocar sin tocar ningún concierto", le contestó Martin en una conversación plagada de "guaus" y de "es increíble" por parte del grupo.

Pesquet hizo notar en Twitter que en la EEI ha habido estrenos de películas, pero es la primera vez que ocurre con una canción antes de ser difundida en la Tierra.

Escuchar música es para el astronauta una de sus distracciones habituales cuando está en el espacio: "Cuando todo el mundo se va a la cama y la estación está a oscuras, me pongo los auriculares y floto. Te dejas llevar y cuando chocas con alguna cosa cambias de dirección. Es súper 'cool' porque te sientes completamente libre".

En esa charla de casi ocho minutos contó también lo pequeño que se ve y se siente nuestro planeta a tanta distancia.

"Desde aquí no ves fronteras, solo ríos, montañas y otros accidentes naturales. Piensas que todas esas divisiones que creamos son solo construcciones mentales, no existen de por sí. Otra cosa que me sorprendió mucho, sobre todo en mi primera misión, es lo pequeña y frágil que es la Tierra", señaló.

Pesquet pasó medio año en el espacio entre noviembre de 2016 y junio de 2017 y en esta ocasión le espera un programa de 232 experimentos y la posibilidad de dirigir la EEI en la última parte de su estancia.