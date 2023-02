Estos son los artistas que vienen al Hollywood Bowl en 2023

La música atemporal y los clásicos modernos son parte de la temporada 2023 del Hollywood Bowl anunciada el martes.

El lugar escénico abrirá la temporada el 10 de junio con la actuación de Janet Jackson. The Beach Boys, They Might Be Giants, Kool & The Gang, Village People y una variedad de otras actuaciones son parte del calendario de verano.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El espectáculo nocturno de apertura de Jackson contará con el rapero Ludacris y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA). Los Beach Boys encabezarán una actuación durante los espectáculos anuales de fuegos artificiales del 4 de julio.

Estas son algunas de las actuaciones y fechas destacadas.

10 de junio : Janet Jackson: Juntos de nuevo

: Janet Jackson: Juntos de nuevo 17 y 18 de junio : Arsenio Hall será el anfitrión del Hollywood Bowl Jazz Festival, de dos días de duración.

: Arsenio Hall será el anfitrión del Hollywood Bowl Jazz Festival, de dos días de duración. 22 de junio : Jill Scott

: Jill Scott 7 al 9 de julio : John Williams regresa para sus presentaciones anuales de "Maestro of the Movies" con obras de su carrera, que incluyen "Guerra de las Galaxias", "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" y "Tiburón".

: John Williams regresa para sus presentaciones anuales de "Maestro of the Movies" con obras de su carrera, que incluyen "Guerra de las Galaxias", "Indiana Jones y los cazadores del arca perdida" y "Tiburón". 14 y 15 de julio : Kool & The Gang y Village People

: Kool & The Gang y Village People 16 de julio : Sparks y They Might Be Giants

: Sparks y They Might Be Giants 28 y 29 de julio : celebración del 90 cumpleaños de Quincy Jones

: celebración del 90 cumpleaños de Quincy Jones 27 de agosto : Morris Day & The Time y Dave Koz

: Morris Day & The Time y Dave Koz 16 de septiembre: “La novicia rebelde” (Sound of Music), presentado por Melissa Peterman

Otros actos que vienen al Hollywood Bowl incluyen Culture Club, Louis Tomlinson, Air Supply, Michael Bolton, Charlie Wilson, Joe Bonamassa, Gladys Knight, Buddy Guy y Maxwell.

Varias proyecciones de películas en el pintoresco entorno del cañón están programadas durante todo el verano.

24 de junio : "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2"

: "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2" 3 de agosto : "2001: Una odisea del espacio"

: "2001: Una odisea del espacio" 1 y 2 de septiembre: “Guerra de las Galaxias: El retorno del Jedi"

Haga clic aquí para ver el horario completo y los detalles de los boletos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.