Es modelo y quiere ser actriz: conoce a la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

GUADALAJARA, México - Unos 3,000 cristales, 85 pies de tela tornasol y 750 incrustaciones de plumas con perlas de Swarovski y Ragazza conforman el vestido de alta costura conmemorativo del 40 aniversario de la plataforma de negocios y moda Intermoda de la ciudad mexicana de Guadalajara.

El vestido "Legacy", presentado elmartes, fue producto de 450 horas de diseño y confección, del trabajo de 25 personas y de la colaboración entre la empresa austriaca Swarovski y la marca Ragazza, especializada en vestidos de fiesta para adolescentes que cumplen 15 años.

Para festejar los 40 años de Intermoda y sus 80 ediciones, además de los 20 de Ragazza, ambas empresas crearon este vestido que pesa 33 libras y está enfocado en resaltar la belleza de las adolescentes, por lo que evoca a las princesas de cuentos infantiles y la elegancia de un cisne, explicó a EFE la diseñadora Carolina Vázquez.

La joven elegida para modelar este impresionante vestido fue Elissa Marie Soto, hija de la actriz Geraldine Bazán y el actor Gabriel Soto. Ella dijo en una entrevista con la cadena Telemundo que, si bien disfruta del modelaje, por ahora está enfocada en sus estudios y más adelante consideraría una carrera en la actuación como sus padres.

"Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con fotografía, la cinematografía me llama la atención porque siempre he estado rodeada de eso por mis papás, entonces sí le tengo como un cariño", dijo Elissa Marie.

La intención es que las jóvenes que porten este vestido se sientan parte de las tendencias de moda y busquen explorar el brillo especial que las caracteriza, señaló.

“Las niñas buscan brillo, diseño, así es como hemos podido reintensificar el significado de los 15 años, decirles: brilla como nunca y estás lista para hacer lo que quieras”, señaló Vázquez, directora general de Ragazza Fashion.

El diseño lo realizaron los creativos de Swarovski y Ragazza para entrar en el mercado de los vestidos para jóvenes quinceañeras, una tradición de México en la que las jóvenes celebran su transición a la adolescencia con una gran fiesta.

“Swaroski tiene muchas maneras de representarse desde collares, plumas han hecho de todo pero no un vestido tradicional además lo vieron como un mercado importante para ellos en toda Latinoamérica por eso es un diseño propio y en colaboración”, indicó la diseñadora.

El vestido se venderá de manera exclusiva en México y estará en exhibición durante los cuatro días de actividades de Intermoda, que concluye este viernes.

Intermoda es la plataforma de exposición de negocios de moda que reúne a más de 1,000 marcas expositoras y 23,000 compradores en 485,000 pies cuadrados de espacio de exhibición, además de actividades como 13 pasarelas de 16 firmas nacionales e internacionales y conferencias con expertos de esta industria.