Betty White deja su huella en el correo postal de Estados Unidos

Betty White está dejando huella en el correo postal nacional.

La querida actriz de “Las Chicas Doradas” fue homenajeada con una nueva estampilla del Servicio Postal de Estados Unidos en la ceremonia de su primer día de emisión en el Zoológico de Los Ángeles el jueves.

Los fans, apiñados tras las vallas, vitorearon al caer una cortina azul que revelaba la estampilla, que presenta un retrato de White sobre un fondo violeta con toques burbujeantes en tonos más claros, un guiño a su brillante personalidad. Lleva una blusa azul de lunares y entre sus rizos rubios se asoma un pendiente con la forma de una huella de pata.

“Cuando estaba trabajando en la estampilla, rodeada de videos y fotos de Betty White, me sentí como si estuviera trabajando en el retrato de un familiar”, dijo el artista Dale Stephanos, residente en Boston. “Quería que la enorme personalidad de Betty fuera el centro de atención”.

La ilustración está basada en una foto tomada por Kwaku Alston en 2010.

En la celebración, el cantautor Ellis Hall interpretó un fragmento de “Thank You for Being a Friend”, el tema principal de “The Golden Girls”.

Una cucaburra risueña y otros pájaros graznando interrumpían ocasionalmente a los oradores, lo que seguramente habría encantado a la amante de los animales, White.

“Los animales eran sus hijos y los amaba a todos: de cualquier forma, tamaño y especie”, dijo Richard Lichtenstein, miembro de la junta directiva de la Asociación del Zoológico del Gran Los Ángeles.

White trabajó con el zoológico desde su apertura en 1966 hasta su fallecimiento en diciembre de 2021, un par de semanas antes de cumplir 100 años.

“¿Quién no quería a Betty White?”, preguntó Lichtenstein. Su sonrisa, su sentido del humor, su decencia básica. Nuestro país, nuestra ciudad y sí, incluso nuestro Zoológico de Los Ángeles, serían mucho mejores si más gente siguiera su ejemplo. Betty White dejó su huella en todos y cada uno de los que conoció.

Añadió que el apoyo financiero y la defensa de White ayudaron a hacer posibles exhibiciones con chimpancés, gorilas y elefantes, entre otros.

Lichtenstein comentó que White creó una fundación privada antes de su muerte que financia varios programas del zoológico.

“Este zoológico, sus habitantes y esta comunidad significaban mucho para Betty White, al igual que ella significaba mucho para todos nosotros”, dijo Amber McReynolds, presidenta de la junta directiva del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). “Betty White era un tesoro estadounidense”.

La gente hacía fila para comprar 20 sellos, pins y tarjetas conmemorativas antes de recibir cancelaciones del primer día cerca de un puesto de churros mientras los escolares pasaban.

“Este sello es especial porque, seamos sinceros, todo el mundo quiere a Betty White”, dijo Stephanos.