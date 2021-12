Betty White celebrará sus 100 años con un filme en cines sobre su vida y carrera

LOS ÁNGELES - Betty White, la única superviviente de las actrices que formaron parte de la serie "The Golden Girls", estrenará una película el día de su cumpleaños número 100 que, además, conectará con su fiesta de celebración.

La cinta, "Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration", se estrenará el 17 de enero en 900 cines de Estados Unidos de manera simultánea y, además de repasar su carrera, mostrará la fiesta de la actriz, con invitados como Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman y Jay Leno.

"No queríamos dejar pasar este día sin reunir a todas las personas que la aman, desde sus compañeros de reparto y amigos hasta sus muchos millones de fans de todas las edades, para celebrar con una mirada entretenida y cariñosa todo lo que hace a Betty un tesoro nacional", dijo en un comunicado el director del filme, Steve Boettcher.

Además de su famoso papel como "Rose" en "The Golden Girls", la actriz también destacó en "Saturday Night Live", "The Mary Tyler Moore Show" y "Hot in Cleveland".

Tras los fallecimientos de Norman Lloyd, Olivia de Havilland y Kirk Douglas, Betty White es una de las actrices de Hollywood con más edad.

"The Golden Girls" fue una serie ganadora de múltiples premios Emmy, Golden Globes, American Comedy, DGA y WGA, que se estrenó en la televisión estadounidense en 1985.

El reparto lo formaban Beatrice Arthur ("Dorothy"), Rue McClanahan ("Blanche"), Betty White ("Rose") y Estelle Getty ("Sophia"), como la madre de "Dorothy".

Con el paso de los años ha ganado aprecio como una serie adelantada a su tiempo por su tratamiento de la amistad entre mujeres mayores y de temas como el sexo, el sida o las adicciones.