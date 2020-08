Santos, el joven mexicano de que revoluciona a TikTok con su pasión

MÉXICO - El mexicano Santos Tuz Romero no se imaginó que el hacer un video haciendo lo que más le apasiona, enseñar, en la plataforma de moda TikTok lo llevaría a conseguir miles de seguidores y poner en alto y con mucho orgullo sus raíces mayas.

"Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver que tipo de videos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito", asegura Tuz.

Una presentación en maya sobre quién era, su lugar de origen y los saludos en maya fue la que le abrió la puerta a más de 60,000 vistas y 10,000 me gusta de espectadores de diversas partes del mundo y desde entonces ha utilizado la red social para enseñar la lengua que le enseñó su abuela.

"Es maya yucateco, yo lo adopté porque pasé toda mi infancia en casa de mi abuelita, en esa casa solo se hablaba maya y desde los 6 o 7 años me acostumbré porque mi abuelita me pedía cosas en maya", recuerda.

Santos vive en Oxkutzcab, uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, sureste de México, ahí vive con su madre y hermanas pequeñas que le ayudan a grabar sus videos, estudia el tercer semestre de la licenciatura en educación primaria y asegura que ser maestro es algo que ha perseguido desde siempre.

"Desde pequeño he querido ser maestro, siempre que me preguntaban qué quería ser y yo decía que maestro, estoy más feliz que nunca y orgulloso de recibir la felicitación de mis maestros y de mi directora, eso me anima aún más", explica Tuz.

TikTok es una red social creada en China que está de moda entre los más jóvenes y se ha vuelto muy popular durante la pandemia.

La escuela normal, para maestros, en la que estudia Santos está a media hora de su comunidad y un día de su vida se compone de tareas del hogar, ejercicio, la escuela y hacer tareas académicas, sin embargo, durante la pandemia ha cambiado la escuela por la parcela, un lugar en el que cultiva frutas y de donde toma ideas para enseñar.

"La parcela es un terreno donde se cultivan muchas frutas, estoy en Oxkutzcab, la tierra de las naranjas, donde se hace la Feria de la Naranja, cultivamos todo tipo de frutos y los uso como material didáctico porque yo quiero que las personas tengan un aprendizaje significativo", explica.

En sus videos se pueden aprender desde las preposiciones, distintos saludos, los números, los nombres de las frutas, entre otras cosas, además sus métodos de enseñanza están basados en sus estudios y siempre busca formas creativas de mostrar nuevos contenidos.

Para Santos no todo fue un camino de rosas, cuando comenzó a subir contenido a Facebook, una página popular de Yucatán compartió uno de sus videos y pronto hubo varias críticas hacia su persona.

"Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán y eso me hizo sentir muy mal, me discriminaron por enseñar maya y después me di cuenta que la gente me empezó a apoyar", cuenta.

Aunque fueron varios los días en los que su ánimo decayó, Tuz pronto se dio cuenta de que eran más los que lo apoyaban y asegura que él está muy "orgulloso de poder hablar maya".

Otro de sus objetivos con sus clases, que ahora también se pueden observar desde Youtube, es impulsar que otros jóvenes pierdan el miedo a hablar la lengua maya.

"Yo conozco a muchos jóvenes que saben hablar maya pero les da pena, es como si tuvieran un monstruo afuera, hablan con su familia pero a la hora de salir no se les da la motivación de decir una palabra, o tienen miedo de las burlas o la discriminación", explica.

Santos además espera pronto dar las clases de manera presencial, cuando baje la pandemia en México, pero por ahora ocupa el tiempo preparando su material para poder llegar a hacerlo.