Cancelan concierto de Shakira en el Fenway Park

El concierto de la superestrella latina Shakira en el Fenway Park de Boston se canceló el jueves, solo horas antes del esperado show, lo que desató el inconformismo de miles de fanáticos que viajaron desde otros estados y otros países para verla en vivo.

La artista colombiana no se pronunció sobre la cancelación en sus redes sociales y por ahora se desconocen las razones exactas de no presentarse en Fenway Park, con capacidad para casi 40,000 personas.

"Debido a circunstancias imprevistas, las presentaciones de Shakira, Jason Aldean y Brooks & Dunn, originalmente programadas para el 29 y el 30 de mayo, respectivamente, en el Fenway Park, han sido canceladas. Se realizarán reembolsos en el punto de compra. Disculpen las molestias", decía el comunicado de Live Nation.

Hasta el momento se desconoce si el concierto será reagendado. Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las cancelaciones, ni las circunstancias que motivaron el cambio.

El espectáculo del jueves, parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira, fue el de apertura de la Serie de Conciertos Fenway 2025.

Decepción entre los fanáticos

Minutos antes de las 7:30 p.m., los fanáticos llegaban con su tiquete en mano para entrar al concierto. Sin embargo, se llevaron una gran decepción cuando fueron notificados de que no habría show.

“El concierto fue cancelado y nosotras what? ¿Qué pasó entonces? Ahora sí estamos llorando. Ahora las mujeres sí lloramos”, dijo Alejandra, fanática de Shakira y quién tenía entradas para ver el espectáculo.

Ana Barahona, otra de las asistentes al concierto, lamenta el no poder ver a la cantante colombiana en el tan esperado show, “buscamos Parking y no total no y tristes decepcionados un poco la verdad”

Los fanáticos se reunieron a las afueras del Fenway Park y entonaron algunas de las canciones de Shakira, para pasar el trago amargo.