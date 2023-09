Concejal de Los Ángeles busca bloquear demolición de la casa de Marilyn Monroe en Brentwood

Un miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles planea presentar una moción el viernes para salvar un pedazo de la historia de Hollywood.

La propuesta de la concejal Traci Park evitaría la demolición de la casa de Marilyn Monroe en Brentwood al declararla monumento histórico-cultural.

Monroe compró la casa de la década de 1920 a principios de la década de 1960. La actriz murió en la residencia de una sobredosis en 1962 a los 36 años.

Un listado de bienes raíces indica que la casa fue comprada en mayo de 2017 por $7.25 millones, pero Park dijo que su oficina se enteró el miércoles que la casa fue adquirida por un nuevo propietario y que se había presentado una solicitud de permiso de demolición y para revisión con la ciudad.

El propietario no había presentado ningún plan indicando qué planeaba hacer con la propiedad, dijo Park.

Park dijo que el permiso de demolición fue aprobado antes de que su equipo pudiera abordar los planos. Los registros de la ciudad indicaron que el permiso para la demolición de una vivienda unifamiliar con garaje adjunto, casa con piscina y almacenamiento se emitió el jueves.

Dijo que su oficina recibió cientos de llamadas de personas esta semana sobre la demolición planeada.

“Para la gente de todo el mundo, Marilyn Monroe era más que un simple icono del cine”, dijo Park. “Su historia, desde la desafiante infancia que creció en orfanatos y hogares de acogida hasta convertirse en una sensación mundial, es un ejemplo brillante de lo que significa superar la adversidad”.

Park planea presentar la moción durante la reunión del concejo el viernes. De aprobarse, iniciaría el proceso para declarar el inmueble como monumento histórico-cultural.

Los Ángeles tiene más de 1,200 lugares designados como Monumentos Histórico Culturales.

