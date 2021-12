Esposa de Clarence Avant fallece tras tiroteo en su casa en Beverly Hills

Jacqueline Avant, la esposa del famoso ejecutivo musical Clarence Avant, fue asesinada a tiros en una aparente invasión a su casa el miércoles por la mañana en la casa de la pareja en Beverly Hills.

La policía respondió a la casa en la cuadra 1100 de Maytor Place en el vecindario de Trousdale Estates, alrededor de las 2 a.m.

Los Angeles Times informó que el tiroteo ocurrió durante un allanamiento de morada en la residencia.

No se informó de arrestos el miércoles temprano.

La víctima, que sufrió una herida de bala, murió en un hospital, dijo la policía.

Los investigadores de homicidios permanecieron en el lugar el miércoles por la mañana. El video aéreo mostraba una puerta corrediza de vidrio rota en la casa.

Las autoridades programaron una conferencia de prensa para la tarde del miércoles en la estación de policía de Beverly Hills.

Clarence Avant es conocido como el padrino de la música afroamericana y ha sido homenajeado regularmente por artistas como Jay-Z y Diddy, L.A. Reid y Babyface. Comenzó como representante de talentos en la década de 1950, trabajó en Venture Records en el sur de California y fundó Sussex Records y Avant Garde Broadcasting, con sede en Los Ángeles.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en octubre.

Jacqueline Avant se desempeñó como presidenta de Vecinos de Watts, un grupo de apoyo que se centró en el cuidado infantil. También formó parte de la junta directiva del Centro de Estudiantes Internacionales de UCLA.

