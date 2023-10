Orquesta y coro de escuela de Long Beach reciben invitación para el Carnegie Hall

Desde North Long Beach hasta la Gran Manzana: un grupo de estudiantes de preparatoria tienen la oportunidad de llevar sus talentos al gran escenario tras ser invitados a presentarse en el Carnegie Hall.

La invitación sigue a la presentación de una solicitud en video por parte de los estudiantes de la Preparatoria Jordan en el verano de 2022. Los estudiantes buscan prepararse para el viaje, que está programado para principios de 2024, según el Long Beach Post.

“Tenemos mucho talento oculto aquí en Jordan”, dijo el director del coro, JJ García.

La estudiante y cantante Emily Guzmán es una alumna de primera generación que soñaba con actuar en el Carnegie Hall.

“No nos eligen para muchos de estos tipos de cosas debido a nuestra reputación, como si fuéramos una escuela muy pequeña y de bajos ingresos”, dijo la estudiante cantante y clarinetista Emily Guzmán.

El estudiante de música Ángel González se hizo eco de los sentimientos de Guzmán.

“Tener esta oportunidad es algo maravilloso, ¿sabes?”, dijo González. "Es un sueño hecho realidad para nosotros".

El costo de la asistencia, sin embargo, preocupa a algunos estudiantes.

La estudiante y flautista Mia Vásquez dijo que la Preparatoria Jordan y los padres se están uniendo a los 60 invitados y tratando de recaudar el costo del viaje de $150,000 para enero.

“Sólo espero que podamos recaudar los fondos para hacerlo”, dijo Vásquez. “Jordan es conocido por no tener muchos fondos; nunca pensé que estuviera a nuestro alcance ir a Nueva York y al Carnegie”.

García está decidido a hacer realidad este viaje. Dijo que los estudiantes han comenzado a recaudar fondos en línea.

“Nuestros estudiantes, cuando encuentran su pasión, están 100% comprometidos con todo lo que hacen”, dijo García. “Ellos realmente quieren que esto sea una realidad para ellos y es por eso que nosotros, como sus maestros, también queremos que esto sea una realidad para ellos”.

Si logran recaudar los fondos, la banda y el coro representarán tanto a su escuela como a su comunidad. García también espera que el viaje presente a los estudiantes los próximos pasos en su educación, ya que incluye recorridos por la Universidad de Columbia y la Escuela Juilliard.

“Esperamos que esto les abra los ojos y puedan lograr lo que quieran si se proponen hacerlo y vienen con el corazón y la mente abiertos y ponen el 100% de su pasión en lo que quieren lograr”, dijo García.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.