Lo que debes saber sobre la elección especial para reemplazar a Nury Martínez 

Los votantes enfrentan una fecha límite este martes para decidir quién ocupará el puesto del Concejo Municipal de Los Ángeles que dejó vacante Nury Martínez, la expresidenta del concejo que renunció luego de la publicación de una grabación filtrada que incluía insultos racistas.

La elección especial del Distrito 6 llega seis meses después de la renuncia de Martínez. El martes es el último día para votar en las elecciones con un campo de siete candidatos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

A raíz de la renuncia de Martínez, se nombró a un supervisor sin derecho a voto. Sharon Tso, la principal analista legislativa de la ciudad, no ocupa un escaño en el concejo, pero supervisa la oficina del concejo para garantizar que el distrito brinde servicios a los electores y otras funciones básicas.

Douglas Sierra, de raíces salvadoreñas, se define como un extraño a la tradicional plataforma política. Sierra es uno de los candidatos para el Distrito Seis del Concejo Municipal de Los Ángeles. Norma Ribeiro reporta.

El ganador de la elección especial, que podría ir a una segunda vuelta, completará lo que queda del mandato de Martínez que finaliza en diciembre de 2024.

Esto es lo que debe saber sobre la elección especial.

¿Cómo puedo votar en la elección especial?

Los votantes elegibles del Distrito 6 pueden encontrar un centro de votación o un buzón de entrega de boletas aquí. Los lugares de votación cierran el martes, a las 8 p.m. Puedes votar si estás en la fila antes de las 8 p.m.

La votación anticipada comenzó el 25 de marzo, y los votantes registrados recibieron una boleta de voto por correo y también se puso a disposición la votación en persona.

Los electores pueden emitir sus votos de varias maneras, incluso en tres centros de votación dentro del distrito, en un buzón de entrega de votos y por correo si tienen matasellos del día de las elecciones y se reciben dentro de los siete días.

Raymond Mesa hablo con una residente del Valle de San Fernando que se encuentra haciendo campaña.

Los residentes elegibles del Distrito 6 que no cumplieron con la fecha límite de registro aún pueden votar en cualquier centro de votación, según la ley electoral de California. El registro condicional de votantes permite que un posible votante se registre y emita su voto.

¿Quién está en la boleta?

A continuación se encuentran los siete candidatos que aparecen en la boleta electoral.

Marisa Alcaráz : directora de política ambiental y subjefa de gabinete y directora de política ambiental del concejal del Noveno Distrito Curren Price. ella tiene 38

: directora de política ambiental y subjefa de gabinete y directora de política ambiental del concejal del Noveno Distrito Curren Price. ella tiene 38 Rose Grigoryan : Activista social y periodista que emigró de Armenia hace una década. ella tiene 37

: Activista social y periodista que emigró de Armenia hace una década. ella tiene 37 Issac Kim : propietario de una pequeña empresa de 34 años.

: propietario de una pequeña empresa de 34 años. Imelda Padilla : Gerente de relaciones comunitarias. ella tiene 35

: Gerente de relaciones comunitarias. ella tiene 35 Marco Santana : Director de una organización de vivienda sin fines de lucro que ha trabajado para el exsenador estatal Bob Hertzberg y el representante Tony Cardenas. Él tiene 32 años.

: Director de una organización de vivienda sin fines de lucro que ha trabajado para el exsenador estatal Bob Hertzberg y el representante Tony Cardenas. Él tiene 32 años. Antoinette Scully : organizadora comunitaria de 38 años.

: organizadora comunitaria de 38 años. Douglas Sierra: Consultor empresarial de 37 años.

Imelda Padilla es una de las aspirantes a convertirse en la nueva concejal del distrito 6 de Los Ángeles, para ocupar la silla que quedó vacía. Tras la turbulenta salida de Nury Martinez.

¿Dónde está el Distrito 6 del Ayuntamiento de Los Ángeles?

El distrito incluye una gran parte del Valle de San Fernando, incluidos Arleta, Lake Balboa, North Hills, North Hollywood, Panorama City, Sun Valley y Van Nuys.

¿Habrá una segunda vuelta electoral?

Si nadie recibe la mayoría de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos primeros en obtener votos, con fecha límite para emitir su voto el 27 de junio.

¿Por qué estamos teniendo una elección especial?

La elección especial tiene su origen en la publicación de una conversación filtrada de octubre de 2021 sobre la redistribución de distritos de la ciudad que incluye a Martínez y dos colegas del consejo.

La conversación brindó un vistazo inquietante de una sesión a puertas cerradas que se centró principalmente en volver a trazar los límites del distrito y se desvió violentamente hacia los insultos y los comentarios racistas, incluidos los insultos que se refieren al hijo negro adoptivo de 2 años del concejal Mike Bonin.

La grabación filtrada provocó protestas en varias reuniones del Concejo Municipal que siguieron con llamados a la renuncia de los tres miembros del panel.

Los otros dos concejales involucrados en la conversación filtrada, Kevin de León y Gil Cedillo, desafiaron los llamados a renunciar. Cedillo perdió su candidatura a la reelección ante Eunessis Hernández en junio. El mandato de De León también vence en diciembre de 2024.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.