California es uno de los siete estados donde las elecciones primarias prepararán el escenario el martes para la segunda vuelta decisiva en otoño.

Los votantes que aún no hayan emitido su voto temprano se dirigirán a las urnas en el sur de California para elegir candidatos en las contiendas locales, del condado y estatales.

La boleta presenta contiendas para gobernador y otros cargos estatales, Congreso, senador estatal y miembro de la asamblea estatal, consejos municipales, medidas de la junta escolar del alguacil y más.

Pero muchas contiendas no se decidirán hasta finales de este año. En las primarias de California, los dos principales candidatos de cada contienda continuarán en una segunda vuelta en noviembre, a menos que un candidato reciba más del 50% de los votos el martes.

En Los Ángeles, la contienda principal es para alcalde. Más allá de eso, puede que no haya muchos concursos de alto perfil, pero eso no significa que no habrá consecuencias en el futuro en noviembre y más allá.

“Estas contiendas locales, alcalde, alguacil, todo ese tipo de cosas, miembros del Congreso, esas son las personas que realmente tienen un impacto significativo en su calidad de vida”, dijo la Dra. Ange-Marie Hancock Alfaro, profesora de la USC. de ciencia política.

“Entonces, si se pregunta por qué hay campamentos, o por qué no podemos tener acceso a los servicios que necesitamos, o si se pregunta sobre la asequibilidad de la vivienda, ese es el tipo de cosas que la gente en un local front tienen la posición, y francamente la responsabilidad, de arreglar”.

Las otras primarias del martes son en Iowa, Mississippi, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur.

Estas son algunas de las historias clave del sur de California y lo que los votantes deben saber.

¿Quién será el próximo alcalde de Los Ángeles?

La concurrida contienda por la alcaldía de Los Ángeles se ha convertido en una batalla de dos candidatos entre el multimillonario Rick Caruso y la representante demócrata Karen Bass.

Doce candidatos pasaron el corte para la boleta primaria. El concejal Joe Buscaino, el abogado de la ciudad Mike Feuer y Ramit Varma se han retirado desde entonces.

Caruso construyó una fortuna invirtiendo en centros comerciales y resorts de lujo. El republicano convertido en demócrata gastó millones de esa fortuna en anuncios de televisión y en línea centrados en dos temas recurrentes durante la temporada de campaña: el crimen y la falta de vivienda.

Bass, una vez considerada una posible elección para la compañera de fórmula de Joe Biden, cuenta con un fuerte apoyo de los demócratas progresistas. La contienda por el alcalde es técnicamente no partidista.

El último día para votar en las elecciones primarias será este martes 7 de junio. Y se busca determinar quién avanza para postularse como alcalde de Los Ángeles.

Ambos cuentan con respaldos de alto perfil y el apoyo de celebridades de Los Ángeles. El gran Earvin "Magic" Johnson de los Lakers respalda a Bass. Caruso cuenta con el apoyo de Snoop Dogg, la organizadora comunitaria del sur de Los Ángeles Sweet Alice Harris y la actriz Gwyneth Paltrow.

Otras contiendas de la ciudad de Los Ángeles incluyen contralor, fiscal municipal y distritos del Concejo Municipal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Las elecciones para los distritos 1, 3, 7 y 9 del Concejo Municipal de Los Ángeles incluyen solo dos candidatos y se decidirá.

¿Nuevo alguacil en la ciudad?

Los votantes decidirán si el alguacil Alex Villanueva merece otro mandato de cuatro años. Se enfrenta a ocho retadores en la primaria. Solo un titular ha perdido una candidatura a la reelección en el último siglo: ese fue el alguacil Jim McDonnell, quien fue molesto por Villanueva hace cuatro años.

Dos de los cinco escaños de la Junta de Supervisores del condado también están en la boleta. Los miembros de la junta se han enfrentado regularmente con Villanueva durante su mandato.

Gobernador, otros cargos estatales en juego

Los demócratas ocupan todos los cargos estatales en California y los votantes del partido superan en número a los republicanos registrados en casi 2 a 1. El gobernador Gavin Newsom evitó un intento de destitución el año pasado, y esta vez se enfrenta a retadores poco conocidos.

Otras contiendas por cargos estatales incluyen vicegobernador, secretario de estado, contralor estatal, tesorero, fiscal general, comisionado de seguros, miembro de la junta estatal de igualación y superintendente estatal de instrucción pública.

Contiendas para ver en la batalla por el Congreso

Las elecciones primarias en los siete estados que votan el martes son precursoras de las contiendas por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos este otoño, lo que podría determinar el control del Congreso.

Una contienda para ver en el sur de California se lleva a cabo en un distrito del Congreso al norte de Los Ángeles que ha sido un campo de batalla durante los ciclos electorales recientes. Varios demócratas están en la contienda para derrocar al representante del distrito 25, Mike García.

Espere que García avance a la segunda vuelta de noviembre con uno de los retadores demócratas.

El distrito incluye parte del Valle de San Fernando, una franja del Valle del Antílope y Santa Clarita.

Naleo destaca la importancia del voto latino en las elecciones de medio término en California el 7 de junio.

El Distrito 45 ofrece una contienda para ver en el Condado de Orange. Ganado por Michelle Steel en 2020, la redistribución de distritos ha remodelado el concurso. La casa de Steel en Seal Beach se rediseñó en el mismo distrito que la representante Katie Porter, y ella eligió administrar el distrito 45 en lugar del 47. Ella enfrenta un desafío del demócrata Jay Chen.

En cuanto a Porter, enfrenta un desafío del abogado republicano Scott Baugh, ex asambleísta estatal y presidente del Partido Republicano del Condado de Orange.

Y luego está el escaño de Bass. Siete candidatos compiten para sucederle en el Distrito 37 del Congreso. La senadora estatal Sydney Kamlager cuenta con el respaldo de Bass. La concejal Jan Perry obtuvo el respaldo de la representante Maxine Waters.

¿Cuándo, dónde y cómo pueden votar los habitantes del sur de California el día de las elecciones?

Muchos californianos ya votaron, ya sea mediante boleta por correo, un sitio de entrega o votación anticipada en persona. Las urnas en California están abiertas el martes, de 7 a.m. a 8 p.m., para aquellos que esperaron hasta el día de las elecciones.

Los centros de votación se pueden encontrar en los enlaces de la oficina de elecciones del condado a continuación.

¿Sabes como registrarte para ejercer tu voto, en forma presencial o por correo en las elecciones primarias? Entra a planificatuvoto.com para más información.

Los votantes registrados a quienes se les enviaron boletas de votación por correo pueden devolver sus boletas por correo antes del martes, dejarlas en un centro de votación o en un buzón oficial de votación por correo.

Algunas otras cosas que los votantes deben saber:

Si está en la fila antes de que cierren las urnas, puede votar.

Si no cumplió con la fecha límite de registro, aún puede registrarse el día de las elecciones.

Las personas que se registren el mismo día recibirán una boleta de registro de votante condicional que se contará una vez que los funcionarios electorales la verifiquen.

Puede hacer clic aquí para obtener información sobre el seguimiento de su boleta.

¿Qué tipo de participación electoral se espera para las primarias de California?

Sin una contienda destacada y altamente competitiva en la boleta electoral estatal, se espera que la participación electoral sea baja.

Más del 81% de los votantes elegibles de California están registrados, pero solo el 13% había devuelto las boletas hasta el sábado, según este rastreador de Political Data Inc.

La participación electoral podría alcanzar nuevos mínimos, posiblemente incluso eclipsando el mínimo anterior de un pésimo 25% en las elecciones primarias de 2014.

