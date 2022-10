Elecciones de noviembre 2022: propuestas electorales en las boletas de California

Los californianos decidirán siete propuestas electorales el 8 de noviembre que piden a los votantes que resuelvan cuestiones sobre el derecho al aborto, apuestas deportivas, reglas de clínicas de diálisis, ventas de tabaco con sabor y más.

Siete es una lista relativamente corta para los votantes en el estado más poblado de la nación a quienes se les pide regularmente que decidan una serie de medidas en las Elecciones Generales que cubren un amplio espectro de temas.

En 2020, por ejemplo, los votantes se enfrentaron a casi el doble de ese número.

Seis de los siete apoyos fueron colocados en la boleta por simpatizantes que reunieron suficientes firmas de petición verificadas. Uno fue agregado a la boleta por la Legislatura estatal.

Esto es lo que debe saber sobre las siete medidas electorales estatales en California que forman parte de las elecciones del 8 de noviembre.

Propuesta 1: Derecho al aborto en la Constitución de California

Esta medida de la boleta electoral, la única incluida en la boleta electoral por la Legislatura estatal, enmendar la Constitución de California para hacer de la libertad reproductiva un derecho fundamental. Es una respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de junio de 2022 de que la Constitución de Estados Unidos no protege el derecho al aborto, lo que esencialmente dejó el asunto en manos de los estados al derogar Roe vs Wade.

California tiene algunas de las protecciones más sólidas del país y ya protege los derechos reproductivos bajo las leyes de privacidad. Esta medida va más allá al enmendar la Constitución del estado para prohibir explícitamente que el estado niegue o interfiera con la libertad reproductiva, incluidas las decisiones sobre abortar y elegir o rechazar anticonceptivos.

"La Propuesta 1 protegerá el derecho fundamental de las personas a controlar su propio cuerpo y tomar sus propias decisiones sobre su propia atención médica reproductiva, al agregar explícitamente el derecho al aborto y el derecho a usar anticonceptivos en la Constitución de California", dijo la campaña Si a la 1 en una declaración.

La Propuesta 1 garantiza que las protecciones contra el aborto no puedan cambiarse sin escuchar a los votantes.

Quienes se oponen a la Propuesta 1 dicen que el estado ya tiene suficientes garantías bajo la ley de California existente. Afirman que el lenguaje es demasiado amplio y no limita cuándo se pueden realizar abortos.

Resumen oficial del Secretario de Estado sobre la Propuesta 1: modifica la Constitución de California para incluir expresamente el derecho fundamental de una persona a la libertad reproductiva, que incluye el derecho fundamental a optar por un aborto y el derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. Esta enmienda no restringe ni limita los derechos existentes a la privacidad y la igualdad de protección en virtud de la Constitución de California. Impacto fiscal: Sin efecto fiscal directo porque los derechos reproductivos ya están protegidos por la ley estatal.

Lo que significa un voto de “Sí” a la Propuesta 1: La Constitución de California se cambiaría para incluir expresamente los derechos existentes a la libertad reproductiva, como el derecho a elegir si desea o no abortar y usar anticonceptivos.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 1: La Constitución de California no se cambiaría para incluir expresamente los derechos existentes a la libertad reproductiva. Estos derechos, sin embargo, continuarían existiendo bajo otras leyes estatales.

Propuesta 26: Apuestas deportivas en casinos tribales

Hay dos medidas de apuestas deportivas en la boleta electoral. La Proposición 26 permitiría las apuestas deportivas en persona en los casinos tribales y en las cuatro pistas de carreras de caballos de California. Los casinos tribales también podrían comenzar a ofrecer juegos de ruleta y dados.

Los partidarios dicen que la Proposición 26 proporciona ingresos para la educación tribal, la atención médica y otros servicios.

“Esta medida es el enfoque más responsable para autorizar las apuestas deportivas en California: todas las apuestas deben realizarse en persona en un casino tribal con salvaguardas para evitar las apuestas ilegales y de menores de edad”, según Sí a la Propuesta 26. “Ayudará a crear empleos y oportunidades económicas que apoyen la autosuficiencia de los indios, mientras benefician a todos los californianos, generando decenas de millones de dólares anualmente en nuevos ingresos para las escuelas públicas, la prevención de incendios forestales y otras prioridades estatales”.

Los opositores lo llaman una expansión masiva de los juegos de azar que conducirá a más juegos de azar y adicción entre los menores. Afirman que es un esfuerzo de las tribus de juego ricas para expandir el monopolio de los juegos de azar para incluir las apuestas deportivas.

“Los cinco casinos tribales ricos del sur de California detrás de la Propuesta 26 se han convertido en algunos de los intereses especiales más poderosos del estado”, según el No a la Propuesta 26. “Ahora están presionando para garantizarse un monopolio virtual de todos los juegos en California al otorgar a abogados privados los poderes del Fiscal General para enterrar a sus competidores autorizados de salas de juego con demandas frívolas”.

Resumen oficial del Secretario de Estado de la Propuesta 26: permite las apuestas deportivas en ciertas pistas de carreras de caballos; juicios privados para hacer cumplir ciertas leyes de juego. Dirige los ingresos al Fondo General, programas de problemas de juego, cumplimiento. Impacto fiscal: Aumento de los ingresos estatales, posiblemente alcanzando decenas de millones de dólares al año. Algunos de estos ingresos apoyarían el aumento de los costos estatales de regulación y cumplimiento que podrían alcanzar las decenas decenas de millones de dólares anuales.

Lo que significa un voto de “Sí” a la Propuesta 26: cuatro hipódromos podrían ofrecer apuestas deportivas en persona. Los hipódromos pagarían al estado una parte de las apuestas deportivas realizadas. Los casinos tribales podrían ofrecer apuestas deportivas en persona, ruleta y juegos de dados si lo permiten los acuerdos de juego tribales individuales con el estado. Se requerirá que las tribus respalden los costos regulatorios estatales de apuestas deportivas en los casinos. Las personas y entidades tendrían una nueva forma de solicitar el cumplimiento de ciertas leyes estatales sobre juegos de azar.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 26: Las apuestas deportivas seguirían siendo ilegales en California. Los casinos tribales seguirían sin poder ofrecer ruleta y juegos de dados. No se harían cambios en la forma en que se hacen cumplir las leyes estatales de juego.

Propuesta 27: Permitir las apuestas deportivas en línea

Esta medida permitiría que las tribus y las empresas de juegos con licencia ofrezcan apuestas deportivas móviles y en línea en California. Las empresas de juegos, como FanDuel y DraftKings, deberían estar afiliadas a una tribu. Las tribus y las compañías de juegos de azar pagarían el 10 por ciento de las apuestas realizadas cada mes al estado. El dinero se usaría para combatir la falta de vivienda y ayudar a las personas con adicciones al juego.

Los partidarios argumentan que la Propuesta 27 financiaría la vivienda, la salud mental y el tratamiento de la adicción. Dicen que incluye normas sobre protección de menores, auditorías y fiscalización de la máxima fiscalía estatal.

“El ochenta y cinco por ciento de todos los ingresos recaudados se colocarán en una cuenta fiduciaria para financiar soluciones para personas sin hogar y prioridades de salud mental, como vivienda y tratamiento por abuso de sustancias, en todo California”, según la campaña Sí a la 27.

“Esta financiación solo puede ser legalmente gastada en estas prioridades. La iniciativa requiere que el Auditor del Estado de California realice auditorías periódicas de todos los programas que reciben fondos para garantizar que cada dólar se contabilice. Cualquier agencia estatal o local que haga un uso indebido de los fondos puede verse obligada a devolver los ingresos malversados. El quince por ciento de todos los ingresos recaudados se reservarán para apoyar a las comunidades tribales”.

Los opositores se refieren a la Propuesta 27 como un “esquema engañoso” financiado por compañías de juegos de azar fuera del estado. Dicen que el 90 por ciento de las ganancias iría a corporaciones fuera del estado.

“La Propuesta 27 no se trata de ayudar a las personas sin hogar, se trata de que el 90 % de las ganancias de las apuestas deportivas en línea se destinen a grandes corporaciones fuera del estado, así como un ataque engañoso a la soberanía tribal”, dijo Roger Salazar, vocero de la campaña No a la 27.

Los partidos Republicano y Demócrata de California se oponen a la Propuesta 27.

Resumen oficial del Secretario de Estado sobre la Propuesta 27: permite que las tribus indias y las empresas afiliadas operen apuestas deportivas en línea/móviles fuera de las tierras tribales. Dirige los ingresos a costos regulatorios, programas para personas sin hogar, tribus no participantes. Impacto fiscal: Aumento de los ingresos estatales, posiblemente de cientos de millones de dólares, pero probablemente no supere los $500 millones anuales. Algunos ingresos apoyarían los costos regulatorios estatales, posiblemente alcanzando las decenas de millones de dólares anuales.

Lo que significa un voto “Sí” a la Propuesta 27: Las tribus autorizadas o las compañías de juegos de azar podrían ofrecer apuestas deportivas en línea a través de Internet y dispositivos móviles a personas de 21 años o más en tierras no tribales de California. Aquellos que ofrezcan apuestas deportivas en línea deberán pagar al estado una parte de las apuestas deportivas realizadas. Se crearía una nueva unidad estatal para regular las apuestas deportivas online. Estarían disponibles nuevas formas de reducir las apuestas deportivas ilegales en línea.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 27: Las apuestas deportivas seguirían siendo ilegales en California. No se harían cambios en la forma en que se hacen cumplir las leyes estatales de juego.

Propuesta 28: Fondos para la educación artística y musical

Esta medida proporcionaría fondos para programas de música y artes en todas las escuelas públicas preescolares y K12, incluidas las chárter. La mayor parte del dinero se usaría para contratar maestros y personal.

La medida agregaría hasta $1 mil millones por año del fondo general del estado a la educación artística, según estimaciones de analistas legislativos. Los programas que podrían beneficiarse incluyen clases de arte tradicional, teatro, danza y música, además de diseño gráfico, programación informática, animación, composición musical y redacción de guiones.

El esfuerzo tiene algo de poder estelar detrás, incluidos Barbra Streisand y los raperos nacidos en Los Ángeles, will.i.am y Dr. Dre.

“La educación artística y musical juega un papel fundamental en el desarrollo de los estudiantes de K-12 y más allá”, según la campaña Sí a la 28. “Desafortunadamente, solo 1 de cada 5 escuelas públicas tiene un maestro de arte o música acreditado a tiempo completo. Sin aumentar cualquier impuesto nuevo, la Propuesta 28 rectificaría esto haciendo la inversión más grande en educación artística y musical en el país, ayudando a poner a los estudiantes en el camino hacia un futuro exitoso con un trabajo bien remunerado”.

No hay oposición organizada a la medida.

Resumen oficial de la Secretaría de Estado sobre la Propuesta 28: Brinda financiamiento adicional del Fondo General del Estado para la educación artística y musical en todas las escuelas públicas K–12 (incluidas las escuelas chárter). Impacto fiscal: aumento de los costos estatales de aproximadamente $1 mil millones anuales, a partir del próximo año, para la educación artística en las escuelas públicas.

Lo que significa un voto “Sí” a la Propuesta 28: El estado proporcionaría fondos adicionales específicamente para la educación artística en las escuelas públicas. Esta cantidad estaría por encima de la cantidad de fondos requerida constitucionalmente para las escuelas públicas y los colegios comunitarios.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 28: La financiación de la educación artística en las escuelas públicas seguiría dependiendo de las decisiones presupuestarias estatales y locales.

Propuesta 29: Nuevas reglas para las clínicas de diálisis

Esto puede sonar familiar para cualquiera que haya votado en una elección estatal reciente. La Propuesta 29 es la tercera iniciativa de una clínica de diálisis que llega a la boleta electoral en los últimos cuatro años. Los intentos anteriores de aumentar las restricciones a los centros de diálisis renal fracasaron.

Entonces, ¿de qué se trata esto? La medida de 2022 requeriría que las clínicas tengan un médico, una enfermera practicante o un asistente médico en el lugar durante las horas de tratamiento.

Las compañías de clínicas de diálisis dicen que eso aumentaría la carga financiera debido a la cantidad de médicos requeridos en cada clínica porque la mayoría está abierta la mayor parte del día. En última instancia, eso podría llevar al cierre de algunas clínicas, dicen los opositores, y agregan que las clínicas ya están reguladas por normas estatales y federales y que a los pacientes se les asignan nefrólogos que supervisan la atención.

“La Asociación Médica de California, la Asociación Estadounidense de Enfermeras\California, los pacientes y muchos otros se oponen a la Proposición 29 porque pondría en peligro la vida de los pacientes de diálisis al obligar a cientos de clínicas de diálisis a reducir los servicios o cerrar, lo que haría más difícil para pacientes de diálisis para acceder a los tratamientos que les salvan la vida”, dijo la campaña No a la 29 en un comunicado.

Los partidarios afirman que los pacientes necesitan más atención durante la visita regular. Las tres medidas de las clínicas de diálisis han sido respaldadas por sindicatos que representan a los trabajadores de la salud.

“La mayoría de los pacientes de diálisis son médicamente frágiles y con frecuencia tienen otros problemas de salud”, dijo la campaña Sí a la 29 en un comunicado. “Actualmente, cuando ocurren problemas graves, la mayoría de las clínicas simplemente llaman al 911, lo que pone a los pacientes en riesgo y contribuye al hacinamiento en la sala de emergencias”.

Una vez más, es una de las medidas más caras. El gasto total de ambas partes sumó alrededor de $90 millones, según muestran los registros estatales, con la gran mayoría del gasto de los oponentes.

Resumen oficial del Secretario de Estado sobre la Propuesta 29: Requiere médico, enfermero practicante o asistente médico en el sitio durante el tratamiento. Requiere que las clínicas divulguen los intereses de propiedad de los médicos; reportar datos de infección. Impacto fiscal: aumento de los costos del gobierno estatal y local probablemente en decenas de millones de dólares anuales.

Lo que significa un voto “Sí” a la Propuesta 29: Se requeriría que las clínicas de diálisis crónica cuenten con un médico, enfermero practicante o asistente médico en el lugar durante todas las horas de tratamiento del paciente.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 29: No se exigiría que las clínicas de diálisis crónica tengan un médico, enfermero practicante o asistente médico en el lugar durante todas las horas de tratamiento del paciente.

Propuesta 30: Impuesto de millonarios para vehículos eléctricos

Los californianos que ganan más de $2 millones por año enfrentarían un aumento del impuesto sobre la renta personal de 1.75 por ciento por año bajo esta medida que tiene divididos a los demócratas.

Los dólares de los impuestos ayudarían a financiar programas climáticos, creando una nueva fuente de ingresos para el subsidio de vehículos de cero emisiones. Alrededor del 80 por ciento del dinero establecería reembolsos para compradores de vehículos de cero emisiones y para construir estaciones de carga. Una porción más pequeña del dinero de los impuestos se usaría para ayudar a contratar y capacitar a los bomberos.

El gobernador Gavin Newsom se opone a la Propuesta 30, calificándola de obsequio para la empresa de viajes compartidos y principal financiador Lyft. Las empresas de viajes compartidos deben asegurarse de que todos sus viajes en automóvil sean de cero emisiones para 2030.

“El estado de California dictaminó recientemente que el 90 % de los vehículos de viaje compartido deben ser vehículos eléctricos para 2030”, según la campaña No a la 30. “Lyft está tratando de obligar a los contribuyentes a pagar la factura, en lugar de gastar su propio dinero corporativo para apoyar a sus conductores y cumplir con la nueva ley. Lyft quiere que los votantes crean que la Propuesta 30 se trata de aire limpio e incendios forestales en lugar de lo que realmente es: la Propuesta 30 es un esquema defectuoso y corporativo para llenar aún más los bolsillos de los multimillonarios tecnológicos de Silicon Valley”.

Los partidarios incluyen el Partido Demócrata de California y muchos grupos ambientalistas, que afirman que California necesita más dinero para acelerar la transición a los autos eléctricos y reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta. El dinero permitiría al estado construir más de la infraestructura de vehículos eléctricos que tanto se necesita, dicen los partidarios.

“La Propuesta 30 es la iniciativa electoral de acción climática que ayudará a millones de californianos a comprar vehículos eléctricos, crear una red de carga de vehículos eléctricos en todo el estado y reducir los incendios forestales catastróficos al financiar la gestión forestal, más bomberos y equipos de extinción de incendios”, según la campaña Sí a la Propuesta 30. “La medida genera aproximadamente $100 mil millones durante 20 años para estos programas críticos al gravar sólo a aquellos que más pueden pagarlo: los californianos con ingresos personales de más de $2 millones por año”.

Resumen oficial del Secretario de Estado sobre la Propuesta 30: Asigna ingresos fiscales a incentivos para la compra de vehículos de cero emisiones, estaciones de carga de vehículos y prevención de incendios forestales. Impacto fiscal: aumento de los ingresos fiscales estatales que oscilan entre $3500 millones y $5000 millones anuales, y los nuevos fondos se utilizan para apoyar programas de vehículos de cero emisiones y actividades de respuesta y prevención de incendios forestales.

Lo que significa un voto “Sí” a la Propuesta 30: Los contribuyentes pagarían un impuesto adicional del 1,75 por ciento sobre los ingresos personales superiores a $2 millones anuales. Los ingresos recaudados de este impuesto adicional apoyarían los programas de vehículos de cero emisiones y las actividades de respuesta y prevención de incendios forestales.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 30: No se haría ningún cambio a los impuestos sobre los ingresos personales por encima de los $2 millones anuales.

Propuesta 31: Mantener la prohibición del tabaco saborizado

Un voto de “Sí” a la Propuesta 31 confirma una ley estancada de 2020 que prohíbe la venta de algunos productos de tabaco con sabor. Un voto de “No” lo anula.

Esa ley de 2020 no ha entrado en vigencia porque la Proposición 31 calificó para la boleta electoral de California. Si se confirma la ley, California se convertiría en el segundo estado en promulgar dicha legislación junto con Massachusetts. Los Ángeles, San Diego y otras ciudades ya tienen prohibiciones.

Los partidarios de la prohibición incluyen médicos, defensores del bienestar infantil y el Partido Demócrata estatal.

Los gigantes del tabaco, incluido R.J. Reynolds Tobacco Co. y Philip Morris USA, gastaron $20 millones en una campaña que reunió suficientes firmas para la medida electoral. La derogación de la ley también cuenta con el apoyo del Partido Republicano de California, que dice que resultaría en una pérdida de ingresos fiscales. La Oficina del Analista Legislativo independiente estima que podría costarle al estado entre decenas de millones de dólares y alrededor de $100 millones anuales.

Ya es ilegal que los minoristas vendan tabaco a cualquier persona menor de 21 años. Pero los defensores de la prohibición dicen que los cigarrillos con sabor y los cartuchos de vapeo todavía son demasiado fáciles de obtener para los adolescentes. La prohibición no convertiría en delito poseer tales productos, pero los minoristas que los vendieran a niños podrían recibir una multa de hasta $250.

La prohibición fue aprobada por la Legislatura con apoyo bipartidista. También prohibiría la venta de vainas para bolígrafos de vaporizador, sistemas basados ​​en tanques y tabaco de mascar, con excepciones para narguiles, algunos cigarros y tabaco de hoja suelta.

Resumen oficial del Secretario de Estado sobre la Propuesta 31: Un voto de “Sí” aprueba y un voto de “No” la rechaza, una ley de 2020 que prohíbe la venta minorista de ciertos productos de tabaco con sabor. Impacto fiscal: Disminución de los ingresos por impuestos estatales al tabaco que van desde decenas de millones de dólares anuales hasta alrededor de $100 millones anuales.

Lo que significa un voto de “Sí” a la Propuesta 31: Las tiendas en persona y las máquinas expendedoras no podrían vender la mayoría de los productos de tabaco con sabor y potenciadores del sabor de los productos de tabaco.

Lo que significa un voto “No” a la Propuesta 31: las tiendas y máquinas expendedoras en persona podrían seguir vendiendo productos de tabaco con sabor y potenciadores del sabor de productos de tabaco, según lo permitan otras normas federales, estatales y locales.

